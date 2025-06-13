'Американская история любви': что известно о предстоящем сериале

Американский сериальный продюсер Райан Мерфи подарил поклонникам телевизионных шоу такие хиты, как "Хор", "Части тела" и культовую хоррор-антологию "Американская история ужасов". Последняя задала немалый тренд на многосюжетные сериалы, и на этот раз Мерфи решил продолжить ее сам.

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В прошлом году шоураннер объявил о запуске "Американской истории любви" - телешоу, которое будет рассказывать отношения и драмы культовых пар. Недавно стало известно, что героями первого сезона станут американский адвокат и сын убитого президента США Джон Ф. Кеннеди-младший и его жена, пиарщица и икона стиля Кэролин Бессетт. OBOZ.UA рассказывает все, что известно о проекте на данный момент.

Прототипы

Член могущественного политического клана Кеннеди был в центре внимания прессы с самого детства. Поэтому его роман с пиарщицей бренда Calvin Klein стал настоящим светским событием в 1994 году. Отношения Джона и Кэролин попадали на первые полосы таблоидов, за ними без отрыва следили папарацци. При этом влюбленные не скрывали своих чувств от публики, чем подогревали интерес к своим отношениям.

Кроме того Кеннеди и Бессетт называли самой модной парой десятилетия в Америке. Их образы разбирали на детали, а выбранные Кэролин вещи моментально становились бестселлерами брендов.

Сказочную историю любви оборвала внезапная смерть. Супруги погибли во время авикатастрофы в июле 1999 года. Воспоминания о Доне, Кэролин и их любви легли в основу не одной книги мемуаров.

Актеры

Роль Кэролин Бессетт-Кеннеди Мерфи отдал Саре Пиджон, а Джона Ф. Кеннеди-младшего сыграет Пол Келли. Оба являются относительными новичками. Хотя в их фильмографиях уже есть по несколько проектов, заметных киноролей не было ни у одного из них. Хотя Пиджон успела получить театральную премию "Тони" за свою игру на Бродвее. А вот Келли обошел на кастинге более 1000 конкурентов, хотя у него на тот момент даже не было собственной страницы в базе IMDb.

А вот на роль матери Джона и вдовы президента Кеннеди Жаклин (Джеки) Кеннеди-Онасис шоуранер позвал настоящую звезду. Ее воплотит Наоми Уоттс. Среди других актеров, которые сыграют в сериале, будут Алессандро Нивола, который воплотит дизайнера Кельвина Кляйна и Сидни Леммон - она будет играть Лорен Бессетт, старшую сестру Кэролин, которая погибла вместе с супругами.

Стиль и атмосфера

Еще до старта съемок "Американскую историю любви" начали сравнивать с "Короной" от Netflix. Все из-за того, что на экране появятся представители политической элиты, правда не британской, а американской, и в центре внимания окажутся их отношения. А еще из-за схожести судьбы Кэролин Бессетт с судьбой принцессы Дианы. Судьба той тоже складывалась, как в сказке - она вышла замуж за принца, завоевала сердца людей по всему миру, но при этом страдала из-за чрезмерного внимания папарацци и погибла молодой.

Сериал также будет исследовать тему давления славы и общественного мнения на частную жизнь знаменитостей. А также воссоздаст стиль 90-х, одной из главных икон которого и была Кэролин Бессетт.

Когда выйдет "Американская история любви"

Сейчас сериал находится на стадии подготовки к съемкам. Команда до сих пор формируется, так же не до конца собран каст шоу.

Учитывая это, можно предположить, что новая антология от Райана Мерфи увидит свет не раньше, чем через год. А может и через два. Вероятной платформой, на которой будет представлен сериал, называют стриминг Hulu.

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