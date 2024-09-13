Android против iPhone: какие полезные функции до сих пор не внедрили на смартфонах Apple

В целомм, смартфоны на Android и iOS имеют примерно одинаковый функционал, поэтому ошибочно считать, что, покупая iPhone, можно получить какое-то существенное преимущество. Apple стала синонимом элегантного дизайна, качества и даже роскоши, но есть некоторые функции, которые компания так и не внедрила.

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Этот функционал доступен на Android-устройствах. OBOZ.UA рассказывает, что есть на Android-устройствах, но нет на Apple.

Скорость зарядки

Apple в последние годы решила максимально сосредоточиться на улучшении автономности устройств, однако зарядка осталась на том же уровне. Все iPhone, даже новая 16 модель, поддерживают только 25 Вт зарядки при использовании совместимого зарядного устройства.

Например: OnePlus 12 предлагает 100 Вт проводной зарядки, а Xiaomi 14 Ultra – 90 Вт. Конечно, Apple может аргументировать это заботой о долговечности батареи, но эксперты отмечают, что повысить скорость зарядки было бы целесообразно.

Сканер отпечатков пальцев

Еще с 2017 года, когда iPhone X вышел без физического датчика отпечатков пальцев, Apple не показала альтернативу. Заменой стала функция Face ID. Речь совсем не о том, чтобы возвращать сканеры – многие Android-устройства используют оптические датчики, но существуют и нововведения. Так, ультразвуковые версии Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL, по словам экспертов, предлагают лучшую точность и скорость. Apple пока не планирует развивать ID Face для интеграции под дисплей.

Поддержка стилуса

В 2015 году на рынке появился стилус Apple Pencil, предлагавший высокую чувствительность к давлению и наклону, но совместимый только с iPad. Пользователи отмечают, что имело смысл сделать и стилус, работавший с iPhone, особенно для топовых моделей, например, iPhone 16 Pro Max.

Особенности дисплея

Apple интегрировала дисплеи с частотой обновления 120 Гц в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Однако при этом большинство других моделей до сих пор остаются на уровне 60 Гц. На практике, говорят эксперты, это означает, что дисплеи базовых вариантов iPhone 16 будут менее плавными даже по сравнению с бюджетными телефонами, что немного разочаровывает, учитывая цену.

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