Apple готовит презентацию на 19 февраля: чего ждать

Презентация обновленных гаджетов Apple состоится даже раньше, чем ожидалось. Уже в среду, 19 февраля, техногигант представит долгожданные новинки.

Видео дня

Генеральный директор Apple Тим Кук в соцсетях сообщил, что компания представит новый iPhone, MacBook Air и iPad, а также Smart Home Hub. Подробности рассказало издание MacRumors.

Новый iPhone SE или iPhone 16E

Марк Гурман из Bloomberg анонсировал, что новый iPhone SE появится на следующей неделе.

По слухам, новый iPhone SE будет иметь больший экран, чем текущая модель, порт USB-C, поддержка Apple Intelligence и т.д.

Инсайдеры также предполагают, что гаджет выйдет под названием iPhone 16E и будет так называемым "новейшим членом" семейства iPhone 16.

Новые MacBook Air и iPad

В скором времени появятся и новые модели MacBook Air, iPad Air и iPad начального уровня. По словам Гурмана, запасы MacBook Air и iPad Air заканчиваются во многих магазинах Apple. Непонятно, будет ли какое-нибудь из этих устройств анонсировано на следующей неделе, однако Гурман предполагает, что они точно появятся чуть позже.

Ожидается, что для этих устройств появятся новые чипы, в частности, чип M4 для MacBook Air, M3 для iPad Air, а также A16 Bionic или A17 Pro для iPad 11 начального уровня. Никаких других существенных изменений не анонсировали.

Smart Home Hub

Smart Home Hub не начнет массовое производство раньше второй половины 2025 года, но что если Apple удивит нас ранним предварительным просмотром на следующей неделе? Многие совершенно новые категории продуктов Apple были представлены за несколько месяцев до фактического запуска, включая оригинальные iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod и т.д.

Ожидается, что Smart Home Hub будет напоминать HomePod с 6- или 7-дюймовым экраном, чипом A18 и поддержкой Apple Intelligence. Гурман добавил, что устройство можно будет прикрепить к настольному основанию с динамиком или установить на стену.

Ранее Гурман сказал, что домашний центр станет "самой выдающейся новинкой Apple в этом году", поскольку он представляет "первый шаг компании к большей роли в умном доме".

AirTag 2

AirTag 2 – это ожидаемое второе поколение устройства AirTag, которое помогает находить утраченные вещи. Хотя официально Apple еще не анонсировала AirTag 2, существует много слухов и предположений о его возможных характеристиках и нововведениях.

Ожидается, что AirTag 2 будет оснащен обновленным чипом Ultra Wideband второго поколения, который обеспечит более точное отслеживание местоположения и расширенный радиус действия.

Гурман скептически относится к AirTag 2 на следующей неделе, прогнозируя выпуск на середину 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что iPhone SE 4, вероятно, будет иметь существенный недостаток.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.