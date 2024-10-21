Apple может готовить абсолютную новинку 'iPhone 17 Air': что известно уже сейчас

В 2025 году Apple может прекратить выпуск iPhone Plus и презентовать новое устройство под условным названием iPhone 17 Air. По предварительным данным, эта модель будет иметь изящный дизайн и станет важным изменением в линейке смартфонов Apple.

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Инсайдеры издания MacRumors утверждают, что новинка будет позиционироваться между стандартной версией iPhone 17 и моделями Pro. Отмечается, что новинка может походить по концепции на MacBook Air 2008 года — компактное, но производительное устройство, ставшее альтернативой базовым моделям MacBook.

Дизайн и материалы

Вместо титана, как в версиях Pro, iPhone 17 Air получит алюминиевый корпус. Ожидается, что смартфон станет значительно тоньше, а также будет более узким динамичным островом для Face ID.

Дисплей и технологии

Дисплей новинки, по прогнозам, будет иметь диагональ 6,55 дюйма, что поменьше, чем у нынешних iPhone Plus. Важным обновлением станет внедрение технологии ProMotion на все модели линейки 2025 года, включая iPhone 17 Air. Это обеспечит частоту обновления до 120 Гц для более плавной работы и возможность снижения до 1 Гц для экономии энергии.

Оригинальное расположение камер

По слухам Apple планирует впервые разместить камеры не в углу, а в верхней части по центру задней панели. Кроме того, вероятно, новый iPhone будет иметь только одну основную камеру, которая станет неожиданным решением по сравнению с предыдущими моделями с двумя или тремя объективами.

Устойчивость к царапинам

Модель iPhone 17 Air получит улучшенный дисплей с новым антибликовым покрытием, которое будет более устойчивым к царапинам, чем Ceramic Shield, используемый в iPhone 15. Это сделает новинку более привлекательной для пользователей, которые ищут прочные и долговечные смартфоны.

Обновление камеры для селфи

Ожидается, что вся линейка iPhone 17 будет оснащена 24-мегапиксельной передней камерой с шестиэлементной оптикой, что позволит получать изображения высокой детализации. Это станет заметным обновлением по сравнению с 12-мегапиксельными камерами предыдущих моделей.

Мощный чип и больше оперативной памяти

Новый iPhone 17 Air получит чип A19 и 8 Гб оперативной памяти, что обеспечит высокую производительность. Кроме того, Apple, вероятно, интегрирует свой 5G-модем, улучшая связь и автономность устройства.

Премиум цена

Ожидается, что цена на iPhone 17 Air будет выше нынешних моделей Pro Max, которые стартуют от 1199 долларов. Тем не менее эксперты прогнозируют высокий интерес к новинке благодаря ее инновационному дизайну.

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