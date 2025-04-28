Apple может выпустить в 2027 году секретную новинку: что известно

Компания Apple продолжает работать над совершенно новым продуктом – смарт-очками, которые могут изменить представление об электронике. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Марк Гурман в своем информационном бюллетене Power On.

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По данным Гурмана, проект носит кодовое название N50 и объединит в себе последние наработки компании в сфере искусственного интеллекта. Ожидается, что устройство станет доступнее для потребителей по сравнению с текущими высокотехнологичными продуктами Apple.

Что известно о новых умных очках Apple

Самое главное – компания пока не ставит своей целью создать полноценные очки дополненной реальности. На это уйдет еще несколько лет разработки. Теперь Apple стремится выпустить умные очки, которые будут по функциональности напоминать популярные Meta Ray-Ban. Они объединяют камеры, микрофоны, интегрированного голосового помощника и динамики в довольно элегантном и ненавязчивом корпусе.

По словам Гурмана, очки Apple будут созданы с акцентом на искусственный интеллект. Устройство будет анализировать окружающую среду и передавать пользователю полезную информацию, открывающую новые возможности взаимодействия с цифровым миром. В то же время, это будет лишь первый шаг на пути к настоящей дополненной реальности.

Камеры, конфиденциальность и новые возможности

Apple серьезно рассматривает вопросы конфиденциальности. По предварительным данным, компания вообще может отказаться от функции фотографирования с помощью очков, чтобы избежать возможных этических и юридических проблем. Окончательное решение на этот счет пока не принято.

Параллельно Apple работает еще над одним инновационным проектом – AirPods со встроенными камерами. Эти наушники используют технологии визуального интеллекта для расширения функциональности и интеграции с системами искусственного интеллекта.

Как ожидается, оба продукта могут дебютировать примерно в 2027 году.

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