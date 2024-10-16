Apple представила iPad Mini 7: какие обновления получил. Полная характеристика

Компания Apple 15 октября 2024 года представила новый iPad mini этого поколения. Эта модель получила несколько важных обновлений, заметно отличающих ее от предыдущей версии.

Видео дня

Одной из ключевых новинок является новый процессор A17 Pro, который обеспечивает значительное повышение производительности и поддерживает интеллектуальные функции на основе искусственного интеллекта, говорится в релизе компании.

iPad mini 7, характеристики

Новый чип A17 Pro, ранее использованный в iPhone 15 Pro, позволяет iPad mini 7 быть более мощным по сравнению со своим предшественником, работавшим на A15 Bionic. Улучшенная производительность процессора и графики также поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, что делает планшет более эффективным для сложных и мобильных задач.

Помимо производительности, iPad mini 7 теперь имеет базовый объем памяти 128 ГБ, что вдвое больше, чем у предыдущей модели без повышения цены. Этот планшет делает еще более привлекательным для пользователей, хранящих большое количество данных. Обновлен порт USB-C, который теперь поддерживает быструю передачу данных.

Еще важной новинкой является поддержка Apple Pencil Pro с функцией наведения, открывающей новые возможности для рисования и графического дизайна. Кроме того, камера планшета получила поддержку Smart HDR 4, улучшает качество фотографий.

iPad mini этого поколения имеет 8,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2266×1488 пикселей. Однако частота обновления осталась на уровне 60 Гц, что может разочаровать некоторых пользователей, ожидавших повышения.

Новинка появится в продаже 23 октября 2024, а цена на базовую модель со 128 ГБ памяти будет стартовать от $499. Планшет будет доступен в новом синем цвете, заменившем розовый, а также в вариантах "Серый космос", "Звездный свет" и "Фиолетовый".

Как сообщал OBOZ.UA, операционная система iOS 18 предлагает самый масштабный за всю историю обновленный дизайн в Photos, а также значительные усовершенствования для Messages и Mail. Вскоре iOS 18 представит систему ИИ Apple Intelligence.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!