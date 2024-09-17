Apple вводит полезную функцию для Apple Watch в более чем 150 странах: когда начнут продавать новую модель

Компания Apple представила обновление watchOS 11. Стало известно о внедрении важной функции мониторинга здоровья – выявление апноэ сна. Опция будет доступна для Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

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Пользователи в более чем 150 странах смогут использовать новую функцию, а для проверки доступности в определенном регионе следует обратиться за информацией на официальный сайт Apple. OBOZ.UA рассказывает, в чем суть новой опции.

Apple отмечает, что среди стран, где уже можно воспользоваться опцией на watchOS 11, – США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Япония, Новая Зеландия, Сингапур и т.д. Кстати, в нескольких англоязычных странах, Австралии и Канаде, функция еще не доступна из-за регуляторных задержек. Полный список стран можно посмотреть по ссылке. Украины, к сожалению, пока нет в списке.

Акселерометр Apple Watch будет отслеживать небольшие движения запястья, которые могут свидетельствовать о нарушении дыхания. В случае, если эти нарушения будут наблюдаться несколько ночей подряд – есть вероятность того, что у человека апноэ во сне. Это серьезное состояние, при котором во время сна периодически останавливается дыхание, поэтому следует обратить особое внимание на предупреждение.

Данные о ночных нарушениях пользователи смогут просматривать в Health на iPhone. Результаты оценки будут классифицироваться как "повышенные" или "не повышенные".

Новую опцию проверяли клиническими исследованиями. Ее разработали, чтобы выявить признаки апноэ средней и высокой тяжести. Apple получила разрешение FDA на использование этой функции в США.

В продажу Apple Watch Series 10 поступят уже 20 сентября.

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