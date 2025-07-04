Apple выпустит новый аудиопродукт: о чем идет речь

Apple снова привлекает внимание к своей аудиолинейке. В кодовой базе компании появилось упоминание о неизвестном устройстве, которое еще официально не представлено. Это вызвало новую волну слухов о возможном выходе наушников AirPods Pro третьего поколения.

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Специалисты обратили внимание на специфический Bluetooth ID, который не соответствует ни одному из имеющихся продуктов Apple. Ожидается, что новинку представят уже до конца этого года.

В коде Apple, который отвечает за синхронизацию устройств, появился новый идентификатор — 8239. Ранее компания использовала, например, 8228 для AirPods Pro 2 с USB-C, поэтому логично предположить, что новый номер связан с будущей моделью. Однако Apple еще не подтвердила, действительно ли речь идет о новом поколении AirPods, или, возможно, о новых наушниках Beats.

Согласно слухам, AirPods Pro 3 получат улучшенное качество звука, обновленный дизайн и усовершенствованную систему активного шумоподавления (ANC). Кроме того, аналитики не исключают появление функций, связанных со здоровьем — возможно, сенсоров для мониторинга физиологических показателей. Такие нововведения вполне вписываются в общую стратегию Apple по развитию технологий для здоровья.

Официальной информации о дате релиза пока что нет, однако источники предполагают, что анонс может состояться осенью. Это совпадает с традиционным графиком презентаций Apple, когда компания обновляет свои популярные продукты в преддверии праздничного сезона.

Тем временем Apple сохраняет интригу, оставляя пользователей и экспертов в ожидании подтверждений. Но обновление кода свидетельствует: компания активно работает над расширением аудиолинейки — и что-то новое уже совсем рядом.

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