Ароматный кофейный кекс, который готовится без духовки: идеально подойдет для чаепития

Этот кофейно-шоколадный десерт – очень простой, легкий и вкусный, а самое главное, его можно приготовить всего за 20 минут во фритюрнице.

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Если приготовить его по инструкциям, то по этому рецепту получится от четырех до пяти отдельных кексов (в зависимости от размера формочек, которые вы используете). Им поделилась редактор Express Мелани Кайдан.

Ингредиенты

50 граммов муки универсального назначения

Два яйца, среднего размера

30 граммов сахарной пудры

60 граммов сливочного масла

220 граммов темного шоколада

25 миллилитров эспрессо + две столовые ложки для теста.

Способ приготовления

Сначала нарежьте масло на небольшие, удобные кубики. Поместите масло вместе со 150 граммами мелко нарезанного шоколада в жаропрочную миску, поставленную на слабо кипящую воду. Постоянно помешивайте смесь, пока она полностью не растает и не станет шелковистой и однородной.

Далее просейте муку вместе с разрыхлителем в отдельную миску. В другой миске взбейте яйца, две столовые ложки кофе и сахарную пудру, пока смесь не станет легкой и воздушной.

Как только шоколад и масло равномерно растают, вылейте рыхлую яичную смесь в миску и перемешайте. Постепенно добавляйте просеянные сухие ингредиенты, добавляя их небольшими порциями, чтобы предотвратить образование комочков. Продолжайте смешивать до тех пор, пока не образуется однородное тесто.

Обильно смажьте формы для выпечки, чтобы предотвратить прилипание, затем равномерно вылейте тесто в каждую из них. Слегка постучите ими о столешницу, чтобы выпустить любые большие воздушные карманы, образовавшиеся внутри.

Выложите наполненные формы в корзину аэрофритюрницы. Если они не помещаются сразу, готовьте их последовательно. Включите аэрофритюрницу на 160°C и выпекайте десять минут.

Пока пирожные выпекаются, приготовьте соус. Приготовьте порцию эспрессо, затем поместите ее на водяную баню вместе с остальным шоколадом и небольшим количеством кофе. Помешивайте на слабом огне, пока смесь полностью не растает и не превращается в однородный соус.

Когда кексы будут готовы, осторожно извлеките их из аэрофритюрницы и дайте им немного остыть перед подачей. Щедро полейте их теплым кофейно-шоколадным соусом.

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