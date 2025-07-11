Ароматный ромашковый газон: как воплотить в жизнь новый тренд в садоводстве

Уход за садом и газоном может быть изнурительной работой, но конечный результат того стоит.

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Садовый дизайнер и пользователь TikTok под ником @gardening.with.ish объяснил, что одним из трендов в садоводстве, который набирает популярность, являются ромашковые газоны. Добавление ромашки к вашей траве может помочь создать замечательный аромат в вашем саду. Все, что вам нужно, это чайный пакетик.

"Вы действительно можете вырастить собственный ароматный ромашковый газон из чайных пакетиков! Они изготавливаются из цветов растения, а это означает, что в них также содержатся сотни семян!" - сказано в описании к видео.

Как вырастить ромашку на газоне

Эксперт объяснил, что все, что вам нужно для получения хорошо ароматного газона, – это лишь горсть пакетиков ромашкового чая. "Если вы никогда раньше о них не слышали, ромашковые газоны становятся достаточно популярными. Они не требуют особого ухода, их можно косить, и они пахнут просто фантастически", - рассказал он.

Они также считаются морозостойкими, поэтому будут расти год за годом, выглядя так же прекрасно.

Вам не нужно искать семена ромашки, ведь Иш рекомендует использовать содержимое чайного пакетика. Сам чай готовится из измельченных цветков ромашки.

Что касается выращивания газона, садовник объяснил, что метод такой же, как и выращивание обычного газона с обычной травой. Важно убедиться, что газон имеет доступ к большому количеству солнца и хорошо дренированную почву.

Просто разорвите чайный пакетик и посыпьте его содержимым почву. Обязательно поливайте семена в течение первых нескольких недель после посадки.

Регулярное скашивание может помочь аромату распространяться в воздухе. Или же можно оставить траву расти выше, поскольку из нее могут вырасти замечательные цветы ромашки. Цветы можно высушить, чтобы приготовить собственный ромашковый чай.

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