Астропрогноз на Страстную субботу: что нужно сделать в этот день

Страстная суббота, которая проходится в этом году на 19 апреля, является особым днем в духовном и энергетическом смысле. Это не только последний день перед Пасхой, но и время тишины, переосмысления, подготовки к светлому воскресению.

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Не стоит браться за трудные дела или выяснять отношения – астрологи призывают обратить внимание на внутреннее состояние, душевную щедрость и искренние поступки. Что такой день принесет нам эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астрологиня и нумерологиня Исита Гая.

Страстная суббота – день подготовки пасок и праздничных корзин, а также время энергетической очистки и накопления света, которое затем перейдет в Пасху. Лучший способ сделать это – создать праздник не только для себя, но и для других, в частности незнакомцев.

"Сделайте подарки другим людям. Это могут быть конфеты, шоколадки, любые вкусности – подарите кому-то праздник. И лучше всего, если это будут незнакомые люди на улице", – советует Исита.

Такие жесты не только вызывают искреннюю улыбку у случайных прохожих, но и открывают в самом человеке-дарителе источник радости, щедрости и внутреннего сияния. Астрологиня утверждает, что именно так мы наполняем пространство вокруг себя светом, что впоследствии возвращается в нашу жизнь в форме радости, гармонии и неожиданного везения.

Также следует воздержаться от конфликтов и негативных мыслей. Этот день должен быть спокойным, уравновешнным, внутренне чистым.

Следует помочь нуждающимся, даже если это будет незначительное действие – подать руку, сказать доброе слово.

Стоит зажечь свечу, подумать о прощении и обновлении, наполниться светом через молитву или тишину.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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