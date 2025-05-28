Атмосфера Ибицы, но дешевле: куда поехать на незабываемый отдых

Ибица – королева европейских островов отдыха, настоящая мекка для тусовщиков и ценителей пляжной жизни. Она поражает атмосферой, бирюзовыми бухтами, многочисленными клубами и энергией молодости. Однако, как и любое популярное место, в разгар сезона она страдает от перенаселения, завышенных цен и нехватки пространства даже для полотенца на пляже.

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К счастью, существуют альтернативы – острова, имеющие подобную атмосферу, но значительно более доступные. Эксперты рассказали о пяти лучших вариантах для тех, кто хочет почувствовать дух Ибицы, не тратя 200 долларов за ночь.

Хвар, Хорватия

Хвар часто называют "хорватской Ибицей" – и не зря. Это сочетание аутентичного старого города с вечеринками на берегу моря. Днем – прогулки по набережной, старинным улицам, подъем к крепости. Вечером – пляжные клубы Hula Hula, Carpe Diem и вечеринки в полнолуние.

Любителям истории Хвар тоже имеет что предложить: Староградская равнина, основанная греками в IV в. до н.э., и крепость Тврдаль – объекты ЮНЕСКО и наследие богатой истории.

Проживание: от $68/ночь.

Еда: $9-15.

Вечеринки: от $45.

Иос, Греция

Мало кто знает, но Иос – не менее зажигательная, но более доступная альтернатива греческому Миконосу. Летом здесь царят молодежные вечеринки: Scorpion, Pathos Lounge и FarOut Beach Club. Старинная Хора, выбеленная в классическом стиле, и бронзовое поселение Скаркос придают месту культурную глубину.

Пиво: $3.20-5.20.

Гирос: от $5.

Ночевка в кемпинге: $39 (пляж Милопотас).

Айя-Напа, Кипр

Айя-Напа – курорт на востоке Кипра, известный белыми песчаными пляжами, пенными вечеринками и средиземноморской кухней. Бар Nissi Bay – эпицентр молодежного движения, а более спокойный Isola Beach Bar предлагает коктейли на пляже Макрониссос.

Коктейли: от $5.40.

Обед: $10-15 (пицца De Medici, морепродукты Sage).

Проживание: от $83.

Паг, Хорватия

Маленький остров Паг, недалеко от Задара, еще не заполнен туристами, но уже славится вечеринками. Клубы Papaya и Kalypso на пляже Зрче привлекают топовых диджеев и молодежь со всей Европы.

Цены остаются доступными:

Вход на вечеринки: $10-32.

Напитки: $3.26-5.44.

Не пропустите и сам город Паг – узкие улочки, средневековые соборы, история и тишина днем – идеальный баланс к ночным приключениям.

Эти пять направлений доказывают: почувствовать атмосферу Ибицы можно и без толпы, бешеной стоимости жилья и громких брендов. Иногда настоящее открытие – это менее разрекламированное место, где вы найдете и музыку, и свободу, и спокойное утреннее море.

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