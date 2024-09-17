Audi может готовить выпуск электрического внедорожника: в сеть слили фото

Немецкий автобренд Audi, судя по всему, готовится вывести на рынок собственный электрический внедорожник. На заводе компании были замечены испытания характерного прототипа.

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Фото пишет издание Autocar, фотографии прототипа оказались в сети. Согласно полученным изображениям, модель построена на базе будущего Q6 E-tron Sportback. При этом она значительно выше и шире обычного электрического внедорожника.

Также на кадрах можно увидеть более агрессивный передний бампер, чем у Q6, с переработанными дневными ходовыми огнями и увеличенными воздухозаборниками. Колесные арки были также увеличены, чтобы вместить комплект толстостенных вездеходных шин. При этом крыша машины оснащена тем же багажником, что и ограниченный тираж Audi Q8 E-Tron Edition Dakar.

Журналисты предполагают, что такая внешность может свидетельствовать, что Audi готовит похожую версию Q6, хотя и с более явным акцентом на внедорожные характеристики. Это также может объяснять внезапный выход Audi из чемпионата мира по ралли-рейдам в марте (до того в январе авто бренда выиграло ралли Дакар). Возможно, инженеры компании готовят специальную модель в честь трех лет участия в этой серии.

Однако это также может быть тестовый образец будущего конкурента немецкого бренда к таким моделям как Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. О таких планах Audi журналистам удалось узнать в прошлом году.

Этот автомобиль не будет основан на той же архитектуре PPE, что и Q6, что может объяснить, почему прототип так заметно растянут в ширину. Примечательно, что его пропорции очень напоминают пропорции концепта Activesphere, который представила Audi год назад.

Представитель Audi затруднился прокомментировать изображение нового прототипа.

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