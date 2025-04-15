Аутентичная итальянская лазанья: какой неожиданный продукт может кардинально изменить вкус

Одна неожиданная специя, скрытая в соусе бешамель, добавляет лазаньи настоящих тепла, глубины вкуса и вау-эффекта.

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Несмотря на то, что большинство семей имеют собственный рецепт приготовления этого блюда, этот совет может изменить ваши представления о лазаньи, и сделает его более подлинным. Речь идет о мускатном орехе, пишет Express, ссылаясь на всемирно известных шеф-поваров.

По их словам, добавление мускатного ореха к бешамелю делает вкус этого соуса более изысканным и глубоким.

Всемирно известный кулинар Джейми Оливер также поддержал ажиотаж с мускатным орехом, опубликовав на своем сайте технологию приготовления этого соуса.

Он обжаривает нарезанный лук-порей с маслом, лавровым листом, солью и перцем в течение 30 минут, а затем добавляет четыре столовых ложки обычной муки.

Затем шеф-повар постепенно добавляет один литр полуобезжиренного молока, непрерывно помешивая, прежде чем кипятить его на медленном огне в течение 5-10 минут или пока не загустеет.

Мускатный орех идет в конце. Он взбивает соус, пока он не станет "гладким и шелковистым", затем добавляет сыр и натирает половину мускатного ореха.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить ленивую лазанью для любителей ресторанных блюд.

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