Авто с выгодным расходом топлива: какую машину выбрать в 2025 году

Покупая авто, многие водители особое внимание обращают на его экономичность. Это помогает существенно сократить затраты на эксплуатацию машины.

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Автомобили дороги на каждом этапе своего жизненного цикла. Начальная стоимость нового автомобиля огромна, поэтому для большинства покупателей возможность сэкономить на топливе столь важна. Издание The Street изучило новые данные сервиса Consumer Reports, чтобы определить десятку моделей, имеющих наименьший расход топлива.

Почему расход топлива так важен

Все статьи бюджета, связанные с машиной, можно разделить на четыре категории: страхование, топливо, техническое обслуживание и ремонт. Первые две – это постоянные затраты, тогда как две последние – периодические. А достаточно легко контролировать можно только расходы на горючее.

Выбрав экономичный автомобиль, покупатель может значительно сэкономить на бензине в долгосрочной перспективе. Даже если такая экономия кажется незначительной при каждом посещении заправки.

При этом даже выбрав более дешевую и экономичную модель, расходы покупателя могут резко возрасти, если он в итоге получит ненадежный автомобиль. Вот почему выбор модели, имеющей репутацию надежной, не менее важен.

Американская некоммерческая организация Consumer Reports занимается тестированием потребительских товаров, в том числе автомобилей, чтобы защитить права потребителей. Ее автоспециалисты тестируют автомобили на объекте в Коннектикуте, включающем шесть миль частной трассы, специально разработанной для оценки производительности автомобилей. Организация покупает автомобили анонимно и по полной цене для обеспечения максимальной объективности, и каждое транспортное средство проходит независимую оценку по всем параметрам: от безопасности и экономичности до управляемости и дизайна салона.

Кроме того, CR ежегодно опрашивает миллионы своих участников для получения качественной информации о том, как разные модели автомобилей ведут себя со временем, какие проблемы обычно возникают в конкретных моделях и сколько стоит ремонт этих проблем.

И вот десятка экономичных и одновременно надежных автомобилей, которые организация отметила в рейтинге 2025 года. Они поделены по классам, в каждом из которых определен свой фаворит.

Люксовое компактное авто: BMW 3 Series 2025

Расход топлива: общий – 8,1 л/100 км, в городе – 12,4 л/100 км, на шоссе – 5,3 л/100 км

Авто среднего размера: Honda Accord 2025

Расход топлива: общий – 7,3 л/100 км, в городе – 11,2 л/100 км, на шоссе – 5,1 л/100 км

Авто среднего размера: Toyota Camry 2025

Расход топлива: общий – 4,9 л/100 км, в городе – 5,9 л/100 км, на шоссе – 4,4 л/100 км

Люксовое авто среднего размера: Lexus ES Hybrid 2025

Расход топлива: общий – 5,6 л/100 км, в городе – 7,3 л/100 км, на шоссе – 4,5 л/100 км

Большая машина: Toyota Crown 2025

Расход топлива: общий – 5,6 л/100 км, в городе – 7,1 л/100 км, на шоссе – 4,8 л/100 км

Субкомпактный SUV: Buick Encore GX 2025

Расход топлива: общий – 9 л/100 км, в городе – 13 л/100 км, на шоссе – 7,1 л/100 км

Люксовое купе SUV: BMW X2 2025

Расход топлива: общий – 8,1 л/100 км, в городе – 13 л/100 км, на шоссе – 5,2 л/100 км

Компактный SUV: Honda CR-V Hybrid 2025

Расход топлива: общий – 6,7 л/100 км, в городе – 7,6 л/100 км, на шоссе – 6,2 л/100 км

Компактный SUV: Subaru Forester 2025

Расход топлива: общий – 8,1 л/100 км, в городе – 11,8 л/100 км, на шоссе – 6 л/100 км

Среднеразмерный пикап: Honda Ridgeline 2025

Расход топлива: общий – 11,8 л/100 км, в городе – 18 л/100 км, на шоссе – 8,11 л/100 км

Ранее OBOZ.UA рассказывал о наиболее надежных и долговечных авто 2025 года.

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