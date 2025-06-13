Автомеханик назвал популярный бренд подержанных авто, ремонт которых может стоить целое состояние
Ведущий автомеханик Скотти Килмер рассказал, что ремонт одного из самых популярных брендов автомобилей может "стоить целое состояние", что может стать ударом для владельцев.
Так, как отметил он в видео на своем канале в YouTube, модели Volkswagen полны "всевозможного пластика", который может быть подвержен поломкам.
Он также раскритиковал "автоматическую коробку передач" бренда, выступив с острой тирадой против немецкой марки.
"Если вы наблюдали за мной в течение длительного времени, вы бы заметили, что я не большой поклонник Volkswagen, и вот почему. Качество не является задачей номер один для Volkswagen. Они полны всевозможного пластика, который постоянно ломается, и ремонт может стоить целого состояния", - сказал он.
Некоторые зрители YouTube быстро согласились со Скотти, а некоторые участники дорожного движения также сообщали о проблемах со своими моделями.
"Мне нравился VW, пока я не обнаружил, что в моем протекает радиатор и корпус впускного коллектора для воды", – написал один из комментаторов.
Однако многие автомобилисты поставили под сомнение оценки Скотти, некоторые из них настаивали, что они более чем довольны своими моделями Volkswagen.
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