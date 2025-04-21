Автомеханик предупредил водителей об ошибке, которая может обойтись им очень дорого

Автомеханик предупредил владельцев дизельных двигателей, которые рискуют повредить жизненно важный компонент и будут вынуждены делать дорогостоящий ремонт, допустив простую ошибку этой весной.

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Крейг, ведущий механик компании Walsall Wood Tire and Service, подчеркнул, что вливание воды вместо раствора AdBlue может повлечь за собой хаос в транспортных средствах и, скорее всего, приведет к кодам неисправностей. Свои советы он озвучил в новом видео в TikTok.

Он предположил, что СТО будут взимать с автомобилистов большую сумму за диагностику и решение проблемы, что нанесет большой удар карманам владельцев.

"Если вы просто зальете воду, вы фактически не добьетесь уменьшения выбросов NOx. Это обозначает обычный код неисправности P2OEE, который даст нам общую систему denox, а затем для автосервиса будет очень дорого выяснить, что вы сделали, прежде чем начать ремонт автомобиля", – сказал он.

Системы AdBlue установлены во многих дизельных автомобилях, выпущенных после сентября 2015 года.

Это простое решение, используемое в выхлопной системе многих моделей, чтобы помочь снизить вредные выбросы CO2 в выхлопной трубе.

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