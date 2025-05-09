Автомобильные эксперты назвали три самых надежных электромобиля

Автомобильные эксперты определили три самых надежных электромобиля на рынке Великобритании, среди которых MINI, Nissan и BMW - лучшие.

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В последнем опросе надежности WhatCar? были собраны данные о 34 полностью электрических моделях, доступных потребителям, прежде чем определить лучшие варианты. Этот опрос стал важным барометром состояния транспортного средства и может быть использован потребителями перед совершением покупки.

В опросе владельцев автомобилей спрашивали о надежности автомобилей в возрасте до пяти лет. Это включает изучение проблем, с которыми сталкивались участники дорожного движения, стоимости любого ремонта и того, как долго приходилось ждать его окончания.

Согласно последнему опросу, MINI Electric, выпущенный между 2020 и 2024 годами, был автомобилем номер один.

Модель хэтчбека с запасом хода 233 километра получила впечатляющий рейтинг надежности 98,4%, опередив своих конкурентов.

WhatCar? объяснил, что лишь 5% владельцев вообще сообщали о проблемах со своими транспортными средствами. Эти незначительные проблемы были связаны с электричеством двигателя и аккумулятором Volt, хотя ремонт был проведен бесплатно.

Как только возникали проблемы, владельцы сообщали, что возвращались за руль своего автомобиля примерно через день-неделю.

Популярный Nissan Leaf был следующим в рейтинге надежности WhatCar, и модель похвалили за ее надежность.

Один из самых распространенных электромобилей на дорогах получил рейтинг надежности 95,6%, причем только 11% моделей, исследованных для опроса, имели какой-то сбой.

Согласно анализу, 5% владельцев имели проблемы с отделкой салона, 3% заметили проблемы с тормозами, а 3% имели неисправности с электрикой, не связанной с двигателем.

Однако ремонт все еще был достаточно дешевым, а работа обычно завершалась менее чем за неделю.

BMW i4 занял третье место в списке с баллом надежности 95,5%. Исследование показывает, что 27% владельцев заявили, что их автомобили имели проблемы, но большинство из них были незначительными.

Водители сообщали о проблемах с кузовом и немоторной электрикой, в частности о некоторых проблемах с аккумулятором и зарядкой.

Однако, главным преимуществом было то, что водители сообщали, что весь их ремонт был выполнен бесплатно.

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