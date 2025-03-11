Бананы могут исчезнуть из супермаркетов: в чем дело

Эксперты предупреждают, что бананы могут скрыться с полок супермаркетов, поскольку изменение климата разрушает среду, где они растут.

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Популярный фрукт является ключевой экспертной культурой, важной для экономики многих стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Но исследования прогнозируют, что около 60% регионов, где сейчас растут бананы, будут испытывать проблемы с их выращиванием примерно через 50 лет, пишет Express.

Исследователи Университета Эксетера использовали спутниковые снимки для картографирования производства бананов, затем оценили, как изменения климата повлияют на рост и урожайность в ключевых местах.

Они предусмотрели, что такие страны, как Колумбия и Коста-Рика, испытывают наибольшее негативное влияние, поскольку они станут слишком жаркими для оптимального выращивания.

Между тем, в Эквадоре и частях Бразилии будет лучше, поскольку последствия изменения климата там могут быть менее серьезными.

Руководитель исследования профессор Дэн Бэббер сказал: "Наши выводы являются ярким напоминанием о том, что изменение климата является не только экологической проблемой, но и прямой угрозой глобальной продовольственной безопасности и средствам существования".

По словам экспертов, без значительных инвестиций в адаптацию, включая орошение и жаростойкие сорта бананов, будущее экспортного производства бананов выглядит неопределенным.

Возможные стратегии адаптации включают в себя расширение оросительной инфраструктуры, разведение сортов бананов, устойчивых к жаре и засухе, а также поддержку производителей в борьбе с климатическими рисками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли хранить бананы в холодильнике.

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