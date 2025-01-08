'Батальон 6888': о чем увлекательная новинка на Netflix

Исторические фильмы – это не просто развлечение, но и своеобразная машина времени, переносящая нас в прошлое. Они часто основаны на реальных событиях, а иногда даже на документальных показаниях. Это прекрасная возможность дополнить свои знания по истории. "Батальон 6888" – трогательная историческая драма, рассказывающая об особом женском подразделении, существовавшем Второй мировой войне.

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"Батальон 6888" – история о мужестве, стойкости и важном вкладе афроамериканских женщин в победу. OBOZ.UA рассказывает, почему стоит посмотреть новинку на Netflix.

О чем фильм "Батальон 6888"

Многие не знают о существовании Батальона 6888, хотя эти женщины проделали чрезвычайно важную работу. Фильм также затрагивает важные вопросы расовой дискриминации и борьбы за равные права.

Разгар Второй мировой. На фронте возник ряд проблем, в том числе и касаемо прекращение почтовых отправлений и доставки писем. Склады были переполнены письмами, так и не дошедшими до адресатов. Солдаты теряли связь со своими семьями, а отсутствие писем стало символом их отчуждения от гражданской жизни и дома.

Так, было создано специальное подразделение – 6888-й батальон Женского армейского корпуса. Батальон 6888 состоял исключительно из темнокожих женщин. Их задачей было справиться с колоссальным объемом накопившейся за несколько лет войны нерассортированной почты. Эти женщины работали в невероятно сложных условиях, но благодаря своему труду и преданности делу успели рассортировать миллионы писем и вернуть их адресатам.

"Батальон 6888" – историческая справка

Батальон насчитывал 855 женщин. Возглавила подразделение майор Чарити Адамс Эрли.

Батальон 6888 – единственное чернокожее подразделение женского армейского корпуса США, отправленное за границу во время Второй мировой войны.

Батальон состоял из пяти рот: штаб, рота A, рота B, рота C и рота D. Большинство женщин работали почтовыми клерками, но были также кухарки, механики и другие вспомогательные должности.

Многие письма и посылки имели только имя получателя либо позывной. По оценкам, Батальон 6888 должен был отправить 17 миллионов накопившихся документов.

Женщины 6888-го работали 24 часа в сутки, семь дней в неделю, в три смены. Каждая смена обрабатывала примерно 65 000 единиц почты.

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