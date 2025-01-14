'Батальон 6888': военный фильм ворвался в топ Netflix и покорил миллионы зрителей

В глобальный рейтинг платформы Netflix ворвалась военная драма под названием "Батальон 6888". По состоянию на сегодняшний день она занимает второе место, уступая лишь рождественскому триллеру "Ручная кладь".

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Только за прошлую неделю "Батальон 6888" посмотрели более 10 миллионов зрителей со всего мира. Примечательно, что в топ-10 фильм находится уже около 20 дней. OBOZ.UA расскажет, что известно о нашумевшем американском фильме.

Лента написана и снята темнокожим актером и режиссером Тайлером Перри о 6888 батальоне центральной почтовой службы. Эта группировка состояла из темнокожих военнослужащих времен Второй мировой войны.

"Батальон 6888" основан на статье 2019 года "Война на два фронта" Кевина М. Химела, где впервые раскрыли весомую роль военных вышеупомянутого батальона.

Сюжет повествует о смелых женщинах, которые стремились бороться с нацизмом, но, несмотря на отличную подготовку, не получали приказов. Все изменилось, когда до сведения Элеоноры Рузвельт доносят, что американцы не получают почту с войны.

Проведя внутреннее расследование, чиновники США узнают, что им не хватает рук, чтобы доставлять письма из Великобритании в Соединенные Штаты. Именно это было поручено батальону военных-женщин.

В фильме подняли тему расовой дискриминации, личностных конфликтов и трагедии войны тех времен. Это позволило ему получить широкую популярность не только в США, но и в Украине, где фильм оказался на 10 месте в рейтинге самых популярных.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Netflix вышел один из самых жестоких сериалов последних лет, шокирующий зрителей.

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