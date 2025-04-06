Белла Хадид в тренде: в моду вернулись тонкие брови из прошлого

Тренды в мире красоты постоянно меняются, и на этот раз мода на брови снова претерпела кардинальные изменения. После нескольких лет доминирования густых и пушистых бровей, снова на сцену выходят тонкие формы, напоминающие стиль эпохи 2000-х.

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Этот тренд уже начал завоевывать популярность среди модных блогеров и знаменитостей. Белла Хадид, одна из главных поклонниц этой тенденции, недавно подтвердила, что тонкие брови снова в моде. Модель, уже давно известная своими минималистическими бровями, стала иконой этого стиля.

Еще в сентябре прошлого года Белла поделилась снимком, на котором ее брови были тонкими, но аккуратно приподнятыми, и с тех пор ее стиль стал еще более выраженным. На своей последней фотографии в Instagram она появилась с тончайшими бровями, идеально сочетавшимися с ее smoky eyes и гламурным образом. Белла явно не опасается возвращения к миниатюрным бровкам, подчеркивающим ее острые черты лица.

Тонкие брови были настоящим хитом моды в начале 2000-х, когда знаменитости, такие как Пэрис Хилтон и Кристина Агиллера, активно выщипывали их до минимума. Такая тенденция вызвала споры среди модных критиков, и многие обещали больше не возвращаться к подобному виду. Однако со временем все больше людей стали ценить более естественные, более густые брови благодаря таким иконам, как Кара Делевинь и Лилли Коллинз.

Однако с последним возрождением тенденции Y2K, тонкие брови снова появились на подиумах и в социальных сетях. Некоторые звезды, в частности, Барби Феррейра и FKA Twigs, уже продемонстрировали этот стиль на публике, что позволило модным трендсеттерам увидеть в нем новую жизнь. Дополнительно, тонкие брови стали популярны среди драг-сообщества и людей, занимающихся экспериментами с макияжем, что способствовало их постепенному возвращению в мейнстрим.

Кажется, что этот тренд начинает набирать обороты среди модных икон, и уже некоторые знаменитости, в частности Рианна, тоже присоединились к этой тенденции. Однако в отличие от версии 2000-х, теперь акцент делается не на чрезмерно выщипанных бровях, а на натуральной форме с минимальной корректировкой. Это позволяет сохранить индивидуальность и естественный вид, не утрачивая стильности.

И хотя тренд на тонкие брови еще не набрал полной популярности, он явно обладает потенциалом стать основной чертой стиля ближайших лет.

OBOZ.UA писал, что Белла Хадид вернула в тренды давно забытую прическу.

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