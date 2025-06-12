Бета-версия доступна: как загрузить iOS 26 на iPhone

В понедельник, 9 июня компания Apple представила обновленную мобильную операционную систему iOS 26 для своих смартфонов iPhone. И хотя она еще не вышла в общее пользование, программное обеспечение уже доступно в бета-версии для разработчиков.

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Как загрузить это обновление себе на "яблочный" смартфон, рассказало издание CNet. Оно также поделилось, какие обновления станут при этом доступны и на каких моделях iPhone будет работать операционная система.

Что вы получаете

Итак, самой большой новой функцией в iOS 26 стала Liquid Glass – новый единый язык дизайна Apple для всех своих устройств. В Messages и FaceTime интегрировали автоматический синхронный перевод Live Translation, чтобы помочь вам общаться на разных языках. Call Screening, эволюция Live Voicemail, отвечает на неизвестные номера от вашего имени, спрашивает, почему вам звонят, и показывает живую расшифровку, чтобы вы могли решить, подключаться или сбросить звонок на голосовую почту. Его помощник, Hold Assist, слушает для вас музыку удержания и предупреждает вас, когда на линии появляется реальный человек. И это еще не все.

Переходя сразу с iOS 18 на iOS 26, Apple синхронизирует наименование своей мобильной ОС с остальными платформами и сигнализирует о переходе на новое поколение, а не о ежегодном обновлении ПО. Это обновление называют самым крупным со времен iOS 7

Небольшое предупреждение перед загрузкой iOS 26

Да, бета-версия iOS 26 для разработчиков бесплатна, но она предназначена именно для разработчиков программного обеспечения, а не для повседневного использования. Ранние сборки часто содержат ошибки, которые могут приводить к сбоям в работе программ, быстрой разрядке аккумулятора, перегреву телефона и, как правило, заставляют устройство работать медленнее. Если вам не нужно тестировать программное обеспечение на соответствие следующему релизу Apple, целесообразнее будет дождаться общедоступной бета-версии, которая выйдет в следующем месяце.

Какие модели iPhone поддерживают iOS 26?

Если у вас есть iPhone 11 или более новая версия, вы можете загрузить iOS 26. Это означает, что поколение iPhone XR/XS не будет совместимым с этим реоизом. А все последующие модели на базе чипа A13 Bionic, включая будущие iPhone 17, будут работать с iOS 26. Вот полный список совместимых моделей iPhone:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (второе поколение и позже)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17 series (с момента анонса)

Также стоит отметить, что функции на базе Apple Intelligence будут работать только на совместимых телефонах. В частности на любых моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и Pro Max.

Что нужно знать перед загрузкой iOS 26

Прежде чем вы вдохновитесь и начнете устанавливать бета-версию iOS 26 для разработчиков, вам нужно сделать несколько вещей:

Сначала проверьте свое оборудование. Эта бета-версия работает только на iPhone 11 и более новых версиях. Если вам нужны основные функции Apple Intelligence, вам понадобится iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, вся 16 серия или что-то из будущей линейки iPhone 17.

Обновитесь до последней общедоступной версии. Убедитесь, что на вашем телефоне установлена последняя стабильная сборка (сейчас это iOS 18.5). Это поможет предотвратить любые проблемы, которые возникают при обновлении устаревшего программного обеспечения.

Убедитесь в стабильности соединения Wi-Fi. Если вы хотите, чтобы установка прошла безупречно, вы должны быть подключены к достаточно приличному Wi-Fi с достаточной скоростью передачи данных и стабильной связью.

Имейте достаточно места на вашем телефоне. Вам нужно не менее 15 ГБ места на вашем телефоне, чтобы загрузить бета-версию iOS 26 для разработчиков.

Архивируйте резервную копию. Обычную резервную копию iCloud можно перезаписать; вам нужна та, которую невозможно перезаписать. На Mac подключите ваш iPhone, откройте Finder, выберите свое устройство, нажмите "Создать копию сейчас" > "Управление резервными копиями", щелкните правой кнопкой мыши новую резервную копию и щелкните "Архив". В Windows все очень похоже. Откройте iTunes, нажмите "Создать копию сейчас", найдите резервную копию в настройках и заархивируйте ее.

Приготовьтесь к неудаче. Если бета-версия по какой-либо причине сломает ваш телефон (что довольно маловероятно), вам придется перевести телефон в режим восстановления, восстановить iOS 18.5, а затем перенести эту архивную резервную копию обратно на устройство.

Как установить бета-версию iOS 26 для разработчиков на iPhone

Сейчас Apple позволяет любому желающему устанавливать бета-версии для разработчиков без ежегодной платы в размере 99 долларов США. Для этого посетите сайт Apple Developer на устройстве, которое вы планируете обновить, откройте меню ☰, выберите Account и войдите в систему с помощью Apple ID этого устройства. Согласитесь с условиями, отметьте необходимые поля и нажмите Submit. Вы также можете включить режим разработчика в разделе Settings > Privacy and Security. Теперь вы можете установить бета-версию iOS 26 для разработчиков на свой телефон.

После регистрации в Apple Developer вы должны увидеть опцию загрузки бета-версии iOS 26 для разработчиков в своих настройках.

На своем устройстве откройте Settings > General > Software Update > Beta Updates и выберите iOS 26 Developer Beta.

Вернитесь назад и нажмите Download and Install под новой опцией "iOS 26 Developer Beta".

Наконец, введите свой пароль, примите условия и положения и позвольте установщику сделать свое дело. При хорошем соединении Wi-Fi процедура загрузки и перезагрузки должна занять около 10-15 минут. Однако процесс может длиться и дольше Когда ваш iPhone снова включится, вы будете использовать бета-версию iOS 26 для разработчиков.

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