Без химии: какими домашними средствами отчистить жир и грязь в духовке до блеска

Духовка очень часто быстро загрязняется даже после приготовления всего одного блюда. Жир и нагар от нее отмыть очень тяжело, иногда даже не помогают моющие средства.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и чем отмыть грязь, нагар и жир у духовке.

Сок лимона

Выдавите лимонный сок, натрите духовку, оставьте на 20 минут. После смочите губку и вытрите несколько раз.

Лимонная кислота

В противень налейте воду и насыпьте лимонную кислоту (на 0.5 л – 1 пакет). Поставьте противень в духовой шкаф на 30-40 минут при температуре 200°С. Подождите, пока духовка остынет и протрите ее влажной тряпкой.

Сода

Соду насыпьте на губку и аккуратно нанесите ее на стенки духовки. Возьмите пульверизатор и побрызгайте стенки водой. Оставьте все на час, а затем помойте духовку.

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