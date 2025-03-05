Без химии: рассказываем, чем отмыть жир и нагар в духовке безопасными средствами

Очень часто тяжелее всего отмыть именно духовку от жира и нагара без химии. Но, если вы смешаете всего лишь например соду и уксус, удивитесь, как быстро это безопасное домашнее средство отмоет до блеска духовку.

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Редакция FoodOboz делится 4 самыми эффективными и безопасными домашними средствами, которые отмоют духовку до блеска.

Сода + вода

Насыпьте соду на загрязненные места. Добавьте немного воды, чтобы образовалась паста. Оставьте на 15-30 минут, затем потрите губкой или щеткой. Смойте влажной тряпкой.

Уксус+сода

Посыпьте соду на загрязнение. Сбрызните уксусом (будет реакция с пеной). Оставьте на 10-15 минут, потрите и смойте.

Лимонный сок + вода

Выжмите сок двух лимонов в термостойкую миску с водой. Поставьте в духовку на 20 минут при 100-120C, чтобы жир размягчился. Выключите духовку, дайте немного остыть и протрите губкой.

Горчичный порошок

Смешайте горчичный порошок с водой до консистенции пасты. Нанесите на жир, оставьте на 15 минут, потрите губкой.

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