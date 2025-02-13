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Без муки, яиц, теста и выпечки: самый вкусный и простой в приготовлении торт из печенья

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Домашний торт

Печенье может быть идеальной основой для приготовления тортов без выпечки. А для яркого вкуса добавьте ягоды, цитрусовые, киви.

Видео дня
Как из печенья приготовить торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего торта, без выпечки и без теста.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • киви 4-5 шт.
  • бананы – 2 шт.
  • крекер с маком – 270-300 г
  • сметана – 500 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

1. Нарезать кружочками тоненькими киви, бананы нарезать мелкими кубиками.

Фрукты для десерта

2. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и перемешать. Добавить крекер, нарезанные бананы и все перемешать ложкой.

Основа для торта

3. Миску обернуть пищевой пленкой, выложить нарезанное киви и выложить сметанно-крекерную массу. Разровнять ложкой, накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник минимум на час.

Приготовление торта

Готовый торт!

Готовый торт

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