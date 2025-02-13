Без муки, яиц, теста и выпечки: самый вкусный и простой в приготовлении торт из печенья

Печенье может быть идеальной основой для приготовления тортов без выпечки. А для яркого вкуса добавьте ягоды, цитрусовые, киви.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего торта, без выпечки и без теста.

Ингредиенты:

киви 4-5 шт.

бананы – 2 шт.

крекер с маком – 270-300 г

сметана – 500 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

1. Нарезать кружочками тоненькими киви, бананы нарезать мелкими кубиками.

2. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и перемешать. Добавить крекер, нарезанные бананы и все перемешать ложкой.

3. Миску обернуть пищевой пленкой, выложить нарезанное киви и выложить сметанно-крекерную массу. Разровнять ложкой, накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник минимум на час.

Готовый торт!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: