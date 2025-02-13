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Без муки, яиц, теста и выпечки: самый вкусный и простой в приготовлении торт из печенья
Печенье может быть идеальной основой для приготовления тортов без выпечки. А для яркого вкуса добавьте ягоды, цитрусовые, киви.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего торта, без выпечки и без теста.
Ингредиенты:
- киви 4-5 шт.
- бананы – 2 шт.
- крекер с маком – 270-300 г
- сметана – 500 г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
Способ приготовления:
1. Нарезать кружочками тоненькими киви, бананы нарезать мелкими кубиками.
2. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и перемешать. Добавить крекер, нарезанные бананы и все перемешать ложкой.
3. Миску обернуть пищевой пленкой, выложить нарезанное киви и выложить сметанно-крекерную массу. Разровнять ложкой, накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник минимум на час.
Готовый торт!
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