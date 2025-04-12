Без связи и только с надзирателями: как проходят редкие экскурсии в КНДР

Путешествия – это всегда о свободе, новых горизонтах и неожиданных открытиях. Есть места на карте мира, где путешественник становится не гостем, а подконтрольным объектом, каждый его шаг – под наблюдением, каждое слово – под подозрением.

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Именно такова Северная Корея. Эта страна продолжает держать в напряжении весь мир. Детали рассказало издание Express.

Один из тех, кому удалось пересечь железный занавес – Николас Паскуали, 33-летний путешественник из Аргентины, который за восемь лет посетил 196 стран мира и завершил свое кругосветное путешествие именно в КНДР. Въехать туда он сумел только после года ожидания, проверок и разрешений.

"Вам разрешено посещать страну только под контролем государственного гида", - рассказал Паскуали.

Попасть в Северную Корею как турист – редкая возможность. Иностранцы могут приехать исключительно в составе утвержденной группы и только через официального туроператора, являющегося частью системы. Прежде чем получить разрешение, аргентинец прошел тщательную проверку: его социальные сети, биография и даже намерения путешествия были исследованы, чтобы убедиться – он не журналист, не активист, не "проблема для режима".

Подтверждение на визит он получил всего за 72 часа до дедлайна. Тогда, не колеблясь, сел на первый самолет из Буэнос-Айреса в Китай и в буквальном смысле помчался в одну из самых закрытых стран мира.

"Вы не имеете права оставаться наедине. Два гида – впереди, еще четверо – позади. Вы под полным контролем. Если вы соблюдаете правила, вам улыбаются. Если нет – все может окончиться плохо", – отметил Паскуали.

С момента пересечения границы – никакого интернета, никакой связи. Только тишина и контроль. Лишь на самой границе с Китаем ему удалось получить несколько сообщений благодаря китайской SIM-карте с VPN – и то только на мгновение.

Путешествие состоялось в составе группы из 12 туристов, и Паскуали утверждает: они стали первыми гражданами Запада, посетившими Северную Корею за последние пять лет, если не считать дипломатических миссий.

Несмотря на тотальный контроль, Николас называет этот опыт уникальным. Для него путешествие – не только о красивых фото или комфорте, но и о способе понять мир, даже в его крайних формах. А КНДР – это, безусловно, крайность. Здесь все под диктатом: маршруты, разговоры, даже взгляды.

И все же Северная Корея не стала для путешественника худшей страной, которую он советует обходить. Этот титул неожиданно достался Эсватини – крохотному африканскому государству, которое практически не имеет туристической инфраструктуры и почти ничего не предлагает путешественникам, кроме нетипичных пеших сафари среди диких животных.

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