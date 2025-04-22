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Без сырых яиц и алкоголя: самый вкусный домашний "Тирамису"

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
546
Без сырых яиц и алкоголя: самый вкусный домашний 'Тирамису'

Один из самых вкусных, легких в приготовлении десертов – "Тирамису". Для приготовления десерта в классическом варианте используют алкоголь и сырые яйца, лучше готовить десерт без них.

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Как приготовить вкусный "Тирамису"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису", который очень просто и быстро готовится.

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 250 г. маскарпоне
  • 50 г сахарной пудры
  • 250 г. 33% сливок
  • 250 г. печенья савоярди
  • 400 мл. кофе
  • какао

Способ приготовления: 

1. К маскарпоне добавляем сахарную пудру и взбиваем до однородности.

Основа для десерта

2. Холодные, жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и добавляем в творожную массу. Перемешиваем с помощью лопатки до однородности.

Крем для десерта

3. Завариваем ароматный кофе и погружаем в него на 1-2 секунды печенье савоярди, выкладываем его на дно формы и смазываем слоем крема.

Приготовление блюда

4. Далее следует снова слой печенья и крем, посыпаем какао и даем постоять 1-2 часа в холодильнике.

Готовый десерт

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