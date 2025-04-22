Без сырых яиц и алкоголя: самый вкусный домашний "Тирамису"
Один из самых вкусных, легких в приготовлении десертов – "Тирамису". Для приготовления десерта в классическом варианте используют алкоголь и сырые яйца, лучше готовить десерт без них.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису", который очень просто и быстро готовится.
Ингредиенты:
- 250 г. маскарпоне
- 50 г сахарной пудры
- 250 г. 33% сливок
- 250 г. печенья савоярди
- 400 мл. кофе
- какао
Способ приготовления:
1. К маскарпоне добавляем сахарную пудру и взбиваем до однородности.
2. Холодные, жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и добавляем в творожную массу. Перемешиваем с помощью лопатки до однородности.
3. Завариваем ароматный кофе и погружаем в него на 1-2 секунды печенье савоярди, выкладываем его на дно формы и смазываем слоем крема.
4. Далее следует снова слой печенья и крем, посыпаем какао и даем постоять 1-2 часа в холодильнике.
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