Без сырых яиц и алкоголя: самый вкусный домашний 'Тирамису'

Один из самых вкусных, легких в приготовлении десертов – "Тирамису". Для приготовления десерта в классическом варианте используют алкоголь и сырые яйца, лучше готовить десерт без них.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису", который очень просто и быстро готовится.

Ингредиенты:

250 г. маскарпоне

50 г сахарной пудры

250 г. 33% сливок

250 г. печенья савоярди

400 мл. кофе

какао

Способ приготовления:

1. К маскарпоне добавляем сахарную пудру и взбиваем до однородности.

2. Холодные, жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и добавляем в творожную массу. Перемешиваем с помощью лопатки до однородности.

3. Завариваем ароматный кофе и погружаем в него на 1-2 секунды печенье савоярди, выкладываем его на дно формы и смазываем слоем крема.

4. Далее следует снова слой печенья и крем, посыпаем какао и даем постоять 1-2 часа в холодильнике.

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