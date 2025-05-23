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Без сырых яиц: очень вкусный и безопасный домашний майонез за 2 минуты
Домашний майонез можно готовить не только из сырых яиц, лучше подойдут вареные. А для яркого вкуса добавьте в соус чеснок, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – полезного домашнего майонеза.
Ингредиенты:
- Яйца вареные – 3 шт.
- Йогурт греческий – 100 г
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Горчица американская – 1 ст. л.
- Соль, перец
- Зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты переложите в блендер, влейте йогурт, добавьте горчицу, чеснок и все перебейте.
Храните соус в холодильнике!
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