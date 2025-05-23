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Без сырых яиц: очень вкусный и безопасный домашний майонез за 2 минуты

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,4 т.
Без сырых яиц: очень вкусный и безопасный домашний майонез за 2 минуты

Домашний майонез можно готовить не только из сырых яиц, лучше подойдут вареные. А для яркого вкуса добавьте в соус чеснок, зелень. 

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Густой майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – полезного домашнего майонеза. 

Домашний майонез

Ингредиенты: 

  • Яйца вареные – 3 шт.
  • Йогурт греческий – 100 г
  • Лимонный сок – 1 ч.л. 
  • Горчица американская – 1 ст. л.
  • Соль, перец
  • Зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в блендер, влейте йогурт, добавьте горчицу, чеснок и все перебейте.

Как приготовить майонез

Храните соус в холодильнике!

Готовый майонез

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