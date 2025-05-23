Без сырых яиц: очень вкусный и безопасный домашний майонез за 2 минуты

Домашний майонез можно готовить не только из сырых яиц, лучше подойдут вареные. А для яркого вкуса добавьте в соус чеснок, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – полезного домашнего майонеза.

Ингредиенты:

Яйца вареные – 3 шт.

Йогурт греческий – 100 г

Лимонный сок – 1 ч.л.

Горчица американская – 1 ст. л.

Соль, перец

Зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в блендер, влейте йогурт, добавьте горчицу, чеснок и все перебейте.

Храните соус в холодильнике!

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