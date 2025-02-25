Без выпечки, сахара и теста: самый простой и вкусный домашний торт из желе

Если вы хотите приготовить очень вкусный десерт, но без теста и выпечки, выбирайте для основы желе, птичье молоко, лаваш, вафли.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из желе, который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

20 г желатина

400 г сметаны 20%

50 мл воды

100 сахарной пудры

желе апельсиновое 1 пачка

вода 250 мл

Способ приготовления:

1. Залить желатин теплой водой и оставьте на 10 минут.

2. Сметана должна быть комнатной температуры. Добавьте сахарную пудру, растопленный желатин и все перемешать, по желанию можно добавить еще ванильный сахар.

3. Вылейте массу в форму и поставить в холодильник до полного застывания. Апельсиновое желе залейте горячей водой, перемешайте.

4. Далее выложите кусочки мандарина на сливочный слой. Полейте пару ложками желе мандарины и поставьте в холодильник, чтобы они застыли и не поднимались. Затем вылейте оставшееся желе и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

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