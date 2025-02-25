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Без выпечки, сахара и теста: самый простой и вкусный домашний торт из желе

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
114
Без выпечки, сахара и теста: самый простой и вкусный домашний торт из желе

Если вы хотите приготовить очень вкусный десерт, но без теста и выпечки, выбирайте для основы желе, птичье молоко, лаваш, вафли.

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Желейный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из желе, который очень быстро готовится.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • 20 г желатина
  • 400 г сметаны 20%
  • 50 мл воды
  • 100 сахарной пудры
  • желе апельсиновое 1 пачка
  • вода 250 мл

Способ приготовления:

1. Залить желатин теплой водой и оставьте на 10 минут.

Приготовление основы

2. Сметана должна быть комнатной температуры. Добавьте сахарную пудру, растопленный желатин и все перемешать, по желанию можно добавить еще ванильный сахар.

Готовая основа

3. Вылейте массу в форму и поставить в холодильник до полного застывания. Апельсиновое желе залейте горячей водой, перемешайте. 

Желе для торта

4. Далее выложите кусочки мандарина на сливочный слой. Полейте пару ложками желе мандарины и поставьте в холодильник, чтобы они застыли и не поднимались. Затем вылейте оставшееся желе и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Готовый торт

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