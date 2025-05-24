Безопасно ли класть смартфон возле кровати на ночь: объяснение

По правде говоря, смартфон стал для многих из нас то ли новой частью тела, то ли даже частью нашей личности. Мы первым берем его в руки, когда просыпаемся, и последним отпускаем перед сном, через него общаемся, из него узнаем новости. Но насколько безопасно держать смартфон возле кровати?

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Объяснение дал Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Закарпатской области. Его специалисты однозначно рекомендуют держать мобильный телефон подальше от кровати. И на то есть несколько причин.

Смартфон нарушает сон

В первую очередь негативное влияние оказывает синий свет, который излучает экран гаджета. Синие световые волны вызывают нарушения в секреции организмом мелатонина – гормона сна. Он начинает выделяться, когда на улице становится темно, и тем самым готовит наше тело ко сну. А вот свет от смартфона, по некоторым данным, способен снизить секрецию мелатонина до 20%, что ведет к проблемам с засыпанием.

Смартфон мешает нормально просыпаться

Но как это возможно, если именно он сейчас окончательно перебрал на себя функцию будильника? Все из-за привычки многих людей ставить несколько последовательных сигналов на утро. Вы слышите первый сигнал, не хотите вставать, отключаете его и спокойно лежите с закрытыми глазами, потому что знаете, что через несколько минут прозвучит следующий. И можете даже за это время снова задремать. Но такой прерывистый сон очень вреден. Он может вызвать попеременное выделение дофамина и серотонина. В результате человек не может нормально функционировать в течение дня – ему трудно сконцентрироваться, он становится раздражительным, резко меняется настроение, возникает стресс и усталость. Чтобы избежать этого, ставьте только один сигнал будильника и откладывайте гаджет так, чтобы выключить его можно было, только встав с кровати.

Из-за использования смартфона могут возникать боли

Чтобы смотреть со смартфона видео, читать или листать ленту новостей, лежа в постели, часто приходится принимать неудобные позы. Конечно это ведет к развитию болевых ощущений в теле. Этот дискомфорт может усложнить засыпание и сказаться на качестве сна. Поэтому перед сном стоит отложить гаджет подальше хотя бы ради того, чтобы дать себе время занять удобное положение и глубоко расслабиться.

Смартфон может загореться

Особенно это предостережение касается тех, кто любит заряжать телефон, держа его на кровати. Если устройство не новое или неисправное, оно может нагреваться во время зарядки. Если же при этом оно еще и лежит на легковоспламеняющейся поверхности, которая накапливает тепло (а постель является именно такой поверхностью), это может в отдельных случаях приводить к возгоранию. Поэтому лучше не рисковать и заряжать гаджет, когда вы не спите, и не держать его на кровати.

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