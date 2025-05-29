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Безопасное и очень вкусное домашнее мороженое из трех ингредиентов: готовится 5 минут
Мороженое любят все. А приготовить его можно просто из сливок, молока, ягод, а вместо сахара добавить сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из клубники, со сливками и сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- Клубника – 500 г
- Сгущенное молоко – 200 г
- Сливки 33% – 50 мл
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить блендером до однородной массы.
2. Разлить по разовым бумажным стаканчикам, или, если у вас есть в формы, вставить палочки и поставить в морозильную камеру.
Чтобы легко достать мороженое из стаканчика, нужно подержать его несколько минут в руках, или подставить под теплую воду.
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