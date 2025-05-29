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Безопасное и очень вкусное домашнее мороженое из трех ингредиентов: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт мороженого

Мороженое любят все. А приготовить его можно просто из сливок, молока, ягод, а вместо сахара добавить сгущенное молоко.

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Домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из клубники, со сливками и сгущенным молоком.

Рецепт мороженого

Ингредиенты:

  • Клубника – 500 г
  • Сгущенное молоко – 200 г
  • Сливки 33% – 50 мл

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером до однородной массы.

Клубника со сгущенным молоком

2. Разлить по разовым бумажным стаканчикам, или, если у вас есть в формы, вставить палочки и поставить в морозильную камеру.

Приготовление мороженого

Чтобы легко достать мороженое из стаканчика, нужно подержать его несколько минут в руках, или подставить под теплую воду.

Готовое мороженое

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