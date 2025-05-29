Безопасное и очень вкусное домашнее мороженое из трех ингредиентов: готовится 5 минут

Мороженое любят все. А приготовить его можно просто из сливок, молока, ягод, а вместо сахара добавить сгущенное молоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из клубники, со сливками и сгущенным молоком.

Ингредиенты:

Клубника – 500 г

Сгущенное молоко – 200 г

Сливки 33% – 50 мл

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером до однородной массы.

2. Разлить по разовым бумажным стаканчикам, или, если у вас есть в формы, вставить палочки и поставить в морозильную камеру.

Чтобы легко достать мороженое из стаканчика, нужно подержать его несколько минут в руках, или подставить под теплую воду.

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