Блинчики 'Три стакана': идеальный рецепт на Масленицу-2025

Блинчики – это то блюдо, которое точно обожают все, но создать их идеальными по силам далеко не каждой хозяйке. Вскоре наступит Масленица, а это значит, что данное блюдо окажется на пике своей популярности. Его будут подавать на стол в качестве основного блюда или десерта.

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Как приготовить блины так, чтобы они обязательно получились удачными, в Instagram рассказала фудблогер Светлана Левицкая. Там она представила рецепт блинов "Три стакана", что станет идеальным спасителем для тех, кто не имеет большого опыта в приготовлении этого блюда.

Ингредиенты

Мука – 1 ст.

Молоко – 1 ст.

Кипяток – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Смешиваем жидкие ингредиенты: в глубокой миске взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем масло, кипяток и молоко постоянно продолжая взбивать.

2. Продолжаем взбивать и постепенно всыпаем просеянную муку.

3. Выпекаем на огне выше среднего на смазанной маслом сковороде. Можно выпекать и без масла, но тогда пузырьки будут не столь выражены.

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