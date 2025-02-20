Блинчики "Три стакана": идеальный рецепт на Масленицу-2025
Блинчики – это то блюдо, которое точно обожают все, но создать их идеальными по силам далеко не каждой хозяйке. Вскоре наступит Масленица, а это значит, что данное блюдо окажется на пике своей популярности. Его будут подавать на стол в качестве основного блюда или десерта.
Как приготовить блины так, чтобы они обязательно получились удачными, в Instagram рассказала фудблогер Светлана Левицкая. Там она представила рецепт блинов "Три стакана", что станет идеальным спасителем для тех, кто не имеет большого опыта в приготовлении этого блюда.
Ингредиенты
- Мука – 1 ст.
- Молоко – 1 ст.
- Кипяток – 1 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Смешиваем жидкие ингредиенты: в глубокой миске взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем масло, кипяток и молоко постоянно продолжая взбивать.
2. Продолжаем взбивать и постепенно всыпаем просеянную муку.
3. Выпекаем на огне выше среднего на смазанной маслом сковороде. Можно выпекать и без масла, но тогда пузырьки будут не столь выражены.
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