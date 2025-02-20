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Блинчики "Три стакана": идеальный рецепт на Масленицу-2025

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
339
Блинчики 'Три стакана': идеальный рецепт на Масленицу-2025

Блинчики – это то блюдо, которое точно обожают все, но создать их идеальными по силам далеко не каждой хозяйке. Вскоре наступит Масленица, а это значит, что данное блюдо окажется на пике своей популярности. Его будут подавать на стол в качестве основного блюда или десерта.

Видео дня

Как приготовить блины так, чтобы они обязательно получились удачными, в Instagram рассказала фудблогер Светлана Левицкая. Там она представила рецепт блинов "Три стакана", что станет идеальным спасителем для тех, кто не имеет большого опыта в приготовлении этого блюда.

Блинчики "Три стакана": идеальный рецепт на Масленицу-2025

Ингредиенты

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Смешиваем жидкие ингредиенты: в глубокой миске взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем масло, кипяток и молоко постоянно продолжая взбивать.

Блинчики "Три стакана": идеальный рецепт на Масленицу-2025

2. Продолжаем взбивать и постепенно всыпаем просеянную муку.

Блинчики "Три стакана": идеальный рецепт на Масленицу-2025

3. Выпекаем на огне выше среднего на смазанной маслом сковороде. Можно выпекать и без масла, но тогда пузырьки будут не столь выражены.

Блинчики "Три стакана": идеальный рецепт на Масленицу-2025

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал рецепт блинов "Креп Сюзетт" на Масленицу-2025.