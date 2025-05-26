Больше даже, чем 'Миссия невыполнима': экранизация 'Лило и Стич' стартовала с блестящими сборами

Прошедший уикенд подарил нам сразу два больших кинохита и одну из наиболее успешных пока премьер года. Зрители наконец увидели долгожданную новую часть франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом и игровую адаптацию мультфильма студии Disney "Лило и Стич".

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Как пишет издание Variety, именно семейная новинка стартовала с потрясающих сборов в 341 миллион долларов, из которых 157,8 миллиона удалось заработать на международных рынках. Таким образом "Лило и Стич" стал вторым по объему мировых сборов в стартовый уикенд фильмом после адаптации видеоигры "Minecraft: Фильм" (313 миллионов долларов по всему миру за три дня). Кроме того, игровой "Лило и Стич" достиг третьего места по продажам билетов среди любых игровых перезагрузок от Disney после "Короля Льва" 2019 года и "Красавицы и Чудовища" 2017 года. Кстати, обе эти картины в свое время собрали более 1 миллиарда долларов.

По оценкам экспертов, отличные отзывы зрителей могут обеспечить "Лило и Стичу" аналогичный результат. Дин Флейшер Кэмп снял перезагрузку о несколько хаотичном в своем поведении инопланетянине, который приземляется на Гавайях и о котором начинает заботиться земная девочка вместе со своей старшей сестрой.

Другой новичок этих выходных, лента Paramount и Skydance "Миссия невыполнима: Финальная расплата", также стартовала успешно, собрав в мировом прокате 190 миллионов долларов, из которых 127 миллионов – на зарубежных рынках. При этом Paramount начала выводить эту ленту на экраны за пределами Америки на неделю раньше, поэтому включила полученные тогда цифры в результаты первого уикенда. С учетом этих предварительных показов крупнейшими рынками для нового блокбастера с Томом Крузом стали Южная Корея (12,7 млн долл.), Япония (11 млн долл.), Великобритания (10,7 млн долл.) и Индия (9 млн долл.). В Китае старт ленты еще впереди - премьера назначена на 30 мая.

Это мощный старт для зрелищного боевика, который является одним из самых дорогих фильмов всех времен с производственным бюджетом в 400 миллионов долларов. Таким образом, восьмая часть популярной шпионской серии по прогнозам тоже должна стать кассовым гигантом. Ветеран франшизы Кристофер МакКуорри снял фильм, который начинается с того, что агент МИ-6 Итан Хант продолжает свою гонку со временем, чтобы найти мошеннический искусственный интеллект, известный как Сущность.

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