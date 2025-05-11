Брауни в микроволновке всего за две минуты: легкий и очень вкусный десерт на скорую руку

Брауни - это вкусное сладкое лакомство, которое часто готовят с насыщенной, рыхлой текстурой и содержат много шоколадной крошки. Однако полная порция требует времени и большого количества ингредиентов, что не очень хорошо, если вы хотите приготовить что-то быстро и без заморочек.

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Редактор Express Софи Харрис поделилась рецептом в микроволновой печи, по которому она готовит брауни уже много лет. По ее словам, для них нужны ингредиенты, которые у вас, вероятно, уже есть, а теста получается на четыре порции. Это означает, что вы можете поделиться ими с другими или поставить в холодильник на следующие дни.

Ингредиенты:

70 мл воды

40 мл подсолнечного масла

35 г муки

70 г сахарной пудры

15 г какао-порошка

50 г белой шоколадной стружки, по желанию.

Способ приготовления

Сначала добавьте все ингредиенты в миску, за исключением шоколадной стружки, обязательно взбивайте их вместе до однородной массы.

Когда смесь станет однородной, добавьте шоколадную крошку. Можно использовать белую крошку, молочную или темную.

Далее разделите тесто между четырьмя небольшими формочками; они должны быть заполнены смесью примерно на три четверти.

Разогревайте их в микроволновой печи 40 секунд или немного дольше, если вы предпочитаете консистенцию, похожую на пирожное.

Подавайте с шариком ванильного мороженого или просто наслаждайтесь ими отдельно.

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