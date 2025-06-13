Бразильский остров могут посещать только ученые и военные: чем опасен

В 32 километрах от побережья бразильского Сан-Паулу расположен остров, который не рекомендуют посещать даже самым рискованным туристам. Ilha da Queimada Grande или Змеиный остров считается одним из самых опасных мест на планете.

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Из-за чрезвычайной концентрации ядовитых змей его официально запрещено посещать, кроме ограниченного круга исследователей и военных. Детали рассказало издание Daily Mail.

Остров площадью около 430 000 квадратных метров является единственным местом на Земле, где обитает золотая ланцетноголовая гадюка (Bothrops insularis) – одна из самых опасных змей мира. Она развивалась в полной изоляции более 11 тысяч лет, после того как поднятие уровня моря отрезало остров от материка. Оставшись без привычных источников пищи, эти змеи приспособились к охоте на перелетных птиц.

Поскольку большинству змеиных ядов требуется время, чтобы подействовать, птицы часто успевали улететь до того, как умирали. Поэтому гадюки острова эволюционно выработали чрезвычайно мощный яд, способный убить добычу мгновенно.

Яд золотой ланцетноголовой гадюки в пять раз мощнее, чем у ее материковых сородичей. Укус этой змеи имеет до 7% вероятности смертельного исхода для человека. Некоторые медицинские отчеты отмечают, что яд может буквально растворять мышечные ткани, вызывать массивные внутренние кровотечения, поражения почек и сердца.

Именно поэтому бразильское правительство официально запретило свободное посещение острова. Доступ имеют только группы биологов, которые работают над сохранением вида, и военно-морские силы, обслуживающие автоматизированный маяк, построенный еще в 1909 году.

Несмотря на запрет, остров обрастает легендами. По одной из историй, рыбак, у которого отказал двигатель лодки, доплыл до острова и исчез. Его тело впоследствии обнаружили – изуродованное десятками змеиных укусов.

Другая история – о последнем смотрителе маяка, который жил здесь с семьей. По преданию, змеи проникли в дом через окна, и семья не успела спастись. Их тела впоследствии якобы нашли разбросанными по острову. Эти события лишь укрепили зловещую репутацию Queimada Grande.

Золотая ланцетноголовая гадюка – не только чрезвычайно ядовитая, но и чрезвычайно редкая. Поэтому она стала объектом интереса браконьеров. На черном рынке одна особь оценивается в до 30 000 долларов. Браконьеры рискуют жизнью, чтобы получить этих змей, хотя их незаконный вывоз строго наказывается.

Парадоксально, но несмотря на такое количество змей, их вид оказался под угрозой. За последние 15 лет численность гадюк на острове сократилась более чем на 15%. Причины – уничтожение природной среды, болезни и ограниченные ресурсы. Сегодня Международный союз охраны природы внес Bothrops insularis в список видов, находящихся на грани исчезновения.

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