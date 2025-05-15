'Бриджертоны' возвращаются: вышел тизер нового сезона

Фанаты сериала "Бриджертоны" могут начать обратный отсчет: Netflix опубликовал первый тизер предстоящего четвертого сезона. Новые серии выйдут в 2026 году, так что зрителям придется набраться терпения.

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В центре истории на этот раз - роман между Бенедиктом Бриджертоном и Софи Бек. Тизер уже вызвал волну восторга благодаря сцене их встречи на балу-маскараде.

На этот раз зрители увидят, как богемный Бенедикт, не спеша создавая семью, влюбляется с первого взгляда. Встреча с таинственной дамой в серебристом платье на балу, организованном его матерью Вайолет, становится началом новой сюжетной линии. Эта история давно является любимой среди поклонников книжной серии Джулии Куинн, по которой снимается сериал. Всего сезон будет включать восемь серий.

Несмотря на радость от анонса, многие зрители возмутились длинной паузой между сезонами. Комментаторы в сети шутят, что шестой сезон могут увидеть аж в 2030-м. Некоторые выражают удивление: как для сериала с короткими сезонами, производство продвигается очень медленно.

В тизере показан Бенедикт в исполнении Люка Томпсона и новая героиня Софи Бек, которую играет Йерин Ха. Их история обещает еще больше интриг, чем в предыдущих сезонах. После Дафны, Энтони и Колина, которые уже нашли свою любовь, настало время для сердечных переживаний третьего сына Бриджертонов.

Netflix подтвердил, что в 4 сезоне вернутся большинство любимых героев, включая Пенелопу, Кейт, Энтони, а также Леди Уистлдаун - голос которой озвучивает Джули Эндрюс. Сериал продолжает оставаться одной из самых успешных драм стриминга, а фанаты уже готовятся к очередной дозе эмоций, скандалов и романтики эпохи Регентства.

OBOZ.UA ранее писал, что Netflix выпустил новый сериал в духе "Бриджертонов".

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