Будет идеально мягким. Как правильно стирать шелковое постельное белье

Нет ничего приятнее, чем погрузиться в постель и ощутить на теле прохладную мягкость шелкового белья. Шелковые простыни удобные, изящные и, без сомнения, стоят инвестиции. Но деликатная ткань требует особого ухода.

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Хорошая новость в том, что благодаря эффективным советам можно сохранить шелковую постель в отличном состоянии даже после многих циклов стирки. Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за шелковым постельным бельем.

Почему шелк требует особого ухода

Шелк – это натуральное белковое волокно, чувствительное к высоким температурам, агрессивным моющим средствам и механическому трению. При неправильной стирке он быстро теряет блеск, деформируется и рвется. Именно поэтому эксперты советуют избегать привычных методов ухода и переходить на деликатный режим.

"Шелк – это инвестиция. Его красота и долговечность зависят от того, как вы с ним обращаетесь", – объясняет Аниша Раджопадхье, менеджер по мерчандайзингу постельного белья в Quince.

Как правильно стирать шелковые простыни

Всегда читайте этикетку

Перед началом стирки обратите внимание на рекомендации производителя. Некоторые виды шелкового белья разрешено стирать в машинке, другие – только в химчистке. Если на этикетке указано "только dry clean", доверьте дело профессионалам.

Выбирайте правильное моющее средство

Стоит использовать только pH-нейтральные, безферментные средства, специально созданные для шелка или деликатных тканей.

"Избегайте бытовых стиральных средств с ароматизаторами, красителями, отбеливателями или энзимами - они разрушают волокна", – добавила Тэнди Эйвери, вице-президент LUXOME.

Альтернативно, для ручной стирки подойдет детский шампунь или небольшое количество белого уксуса – мягко и безопасно.

Ручная стирка

Лучше всего стирать шелковые простыни вручную. Налейте прохладную воду в таз или раковину, добавьте мягкое моющее средство и замочите белье на несколько минут. Аккуратно прополощите и не выкручивайте, просто слегка отожмите воду и дайте высохнуть естественным путем.

Стирка в машинке

Если используете стиральную машину:

выберите деликатный режим или программу "шелк";

стирайте в холодной воде;

используйте сетчатый мешок для белья;

выворачивайте наизнанку.

Без отжима и сушилки

Шелк не переносит агрессивного механического воздействия. Избегайте отжима, не используйте сушильную машину. Лучше осторожно промокните простыни в сухое полотенце и оставьте сушиться горизонтально на воздухе, подальше от прямых солнечных лучей. Сушилка может вызвать усадку, потерю блеска и жесткость ткани.

Советы для сохранения качества шелковых простыней

Избегайте горячей воды, иначе шелк выцветает, садится и теряет блеск. Стирайте отдельно: другие ткани могут поцарапать нежные волокна шелка. Не используйте отбеливатель, он вызывает пожелтение и разрушает структуру. Не добавляйте смягчители: правильный режим стирки сохранит мягкость, а химия – только вредит. Избегайте трения: не кладите шелковые вещи рядом с молниями, крючками или грубыми тканями.

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