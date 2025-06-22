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Будет идеально мягким. Как правильно стирать шелковое постельное белье

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Будет идеально мягким. Как правильно стирать шелковое постельное белье

Нет ничего приятнее, чем погрузиться в постель и ощутить на теле прохладную мягкость шелкового белья. Шелковые простыни удобные, изящные и, без сомнения, стоят инвестиции. Но деликатная ткань требует особого ухода.

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Хорошая новость в том, что благодаря эффективным советам можно сохранить шелковую постель в отличном состоянии даже после многих циклов стирки. Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за шелковым постельным бельем.

Почему шелк требует особого ухода

Шелк – это натуральное белковое волокно, чувствительное к высоким температурам, агрессивным моющим средствам и механическому трению. При неправильной стирке он быстро теряет блеск, деформируется и рвется. Именно поэтому эксперты советуют избегать привычных методов ухода и переходить на деликатный режим.

"Шелк – это инвестиция. Его красота и долговечность зависят от того, как вы с ним обращаетесь", – объясняет Аниша Раджопадхье, менеджер по мерчандайзингу постельного белья в Quince.

Будет идеально мягким. Как правильно стирать шелковое постельное белье

Как правильно стирать шелковые простыни

Всегда читайте этикетку

Перед началом стирки обратите внимание на рекомендации производителя. Некоторые виды шелкового белья разрешено стирать в машинке, другие – только в химчистке. Если на этикетке указано "только dry clean", доверьте дело профессионалам.

Выбирайте правильное моющее средство

Стоит использовать только pH-нейтральные, безферментные средства, специально созданные для шелка или деликатных тканей.

"Избегайте бытовых стиральных средств с ароматизаторами, красителями, отбеливателями или энзимами - они разрушают волокна", – добавила Тэнди Эйвери, вице-президент LUXOME.

Альтернативно, для ручной стирки подойдет детский шампунь или небольшое количество белого уксуса – мягко и безопасно.

Ручная стирка

Лучше всего стирать шелковые простыни вручную. Налейте прохладную воду в таз или раковину, добавьте мягкое моющее средство и замочите белье на несколько минут. Аккуратно прополощите и не выкручивайте, просто слегка отожмите воду и дайте высохнуть естественным путем.

Стирка в машинке

Если используете стиральную машину:

выберите деликатный режим или программу "шелк";

  • стирайте в холодной воде;
  • используйте сетчатый мешок для белья;
  • выворачивайте наизнанку.

Без отжима и сушилки

Шелк не переносит агрессивного механического воздействия. Избегайте отжима, не используйте сушильную машину. Лучше осторожно промокните простыни в сухое полотенце и оставьте сушиться горизонтально на воздухе, подальше от прямых солнечных лучей. Сушилка может вызвать усадку, потерю блеска и жесткость ткани.

Советы для сохранения качества шелковых простыней

  1. Избегайте горячей воды, иначе шелк выцветает, садится и теряет блеск.
  2. Стирайте отдельно: другие ткани могут поцарапать нежные волокна шелка.
  3. Не используйте отбеливатель, он вызывает пожелтение и разрушает структуру.
  4. Не добавляйте смягчители: правильный режим стирки сохранит мягкость, а химия – только вредит.
  5. Избегайте трения: не кладите шелковые вещи рядом с молниями, крючками или грубыми тканями.

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