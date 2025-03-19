Будет особый эпизод: известно детали о новом сезоне 'Венздей'

После громкого успеха первого сезона сериала "Венздей" фанаты с нетерпением ждут продолжения истории загадочной семейки Адамс. Дженна Ортега, исполнившая главную роль, рассказала новые подробности о сюжете, стилистике и вдохновении, что легло в основу новых серий.

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По ее словам, продолжение будет насыщено отсылками к культовым фильмам ужасов, мистическими визуальными эффектами и даже будет содержать отдельный эпизод в жанре слэшер. Подробности рассказало издание Collider.

Инсайдерская информация от Дженны Ортеги

"В этот раз визуальная часть сериала достигла нового уровня. У нас есть сцены, которые напрямую отсылают в классику жанра, и даже целый эпизод в стиле слешеров. Мы действительно наслаждались процессом создания этого сезона", – отметила Ортега.

Один из самых ярких моментов нового сезона актриса сравнила со сценой из фильма Стэнли Кубрика "Целесно-металлическая оболочка":

"Я никогда не думала, что скажу это, но есть сцена, напоминающая мне "Full Metal Jacket". В ней Пагсли имеет удивительный момент, когда закатывает глаза, а его голова зафиксирована специальным устройством. Это выглядит невероятно странно и в то же время увлекательно".

Когда выйдет второй сезон

Netflix пока не раскрыл точную дату премьеры. Дженна Ортега отметила, что команда уже на финальном этапе редактирования сериала, а сценаристы начали обсуждать возможные идеи для третьего сезона:

"Официального подтверждения по третьему сезону еще нет, но я знаю, что создатели уже работают над потенциальными сюжетными линиями. В таком сериале важно заранее планировать следующие события".

"Венздей" – это мрачное фэнтези от Тима Бертона, рассказывающее о приключениях Венздей Адамс в академии Невермор. В первом сезоне главная героиня пыталась раскрыть тайны, относящиеся к ее семье, и противостояла нескольким врагам. Судя по новому тизеру, один из них вернется в продолжении.

Громкий успех сериала

Сериал стал настоящим хитом для Netflix после премьеры в ноябре 2022 года. "Венздей" преодолел отметку в 1 миллиард часов просмотра, став вторым по популярности англоязычным сериалом на платформе. Кроме того, он получил 12 номинаций на премию "Эмми" и одержал четыре победы.

Успех сериала побудил Netflix не только продлить его на второй сезон, но и задуматься о возможном спин-офф, рассказывающем о дяде Фестере.

Кто вернется в новом сезоне

Во втором сезоне зрители увидят многих знакомых персонажей. Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман вернутся в ролях родителей Венздей. Эмма Майерс (Энид), Джой Сандей (Бьянка), Исаак Ордонез (Пагсли) также появятся на экране.

В то же время Перси Гайнс Уайт, игравший Ксавье, в продолжении не появится – Netflix исключил его из актерского состава после обвинений в насилии.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединятся:

Кристофер Ллойд;

Джоанн Ламли;

Фрэнсис О'Коннор;

Гейли Джоэл Осмент;

Хизер Мотараццо;

Йоонас Суотамо.

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