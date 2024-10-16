Будет ранний урожай: как посадить укроп в ноябре

Осень – лучшее время для того, чтобы обеспечить себя свежей зеленью уже ранней весной. Опытные огородники давно заметили, что укроп, посеянный под зиму, дает более ранний и ароматный урожай.

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OBOZ.UA собрал советы экспертов по садоводству, почему укроп высевают осенью и как правильно это делать. Также – какие сорта укропа подходят для подзимнего посева.

Почему стоит сеять укроп осенью?

Во-первых, это позволяет получить свежую зелень гораздо раньше, чем при весеннем посеве. Во-вторых, укроп, прошедший естественную закалку, имеет более крепкий иммунитет к болезням и вредителям. В-третьих, осенний посев освобождает огородника от весенних хлопот.

Когда сеять укроп?

Оптимальное время для посева укропа – середина или конец ноября, когда устанавливается прохладная погода. Главное, чтобы перед заморозками семена успели прорасти на небольшую глубину.

Какие сорта укропа выбрать?

Для осеннего посева подходят как ранние, так и поздние сорта укропа. Ранние сорта обрадуют вас свежей зеленью уже в начале весны, а поздние – обеспечат длительный урожай.

Как приготовить грядку?

Перед посевом грядку необходимо тщательно подготовить: очистить от сорняков, перерыть и внести органические удобрения. Семена укропа высевают в бороздки глубиной 3-4 см, после чего их присыпают землей и мульчируют.

Уход за посевами

Весной, когда появится лестница, необходимо регулярно поливать грядку и пропалывать ее от сорняков. Для ускорения роста можно использовать агроволокно.

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