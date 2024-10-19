Будет цвести очень долго: как ухаживать за орхидеей после покупки

Орхидея – довольно прихотливый цветок. Однако опытные флористы отмечают, что на самом деле уход за растением не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Большинство сортов отлично приспособлены к условиям в обычных квартирах – достаточно лишь отрегулировать режим полива и уровень освещения.

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OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за орхидеей. Следует ответственно подойти к выбору места, поскольку орхидеи не переносят частые изменения своего расположения и достаточно долго адаптируются к новым условиям.

Воздействие света, температуры, уровня влаги

Орхидеям лучше подойдут прохладные помещения, особенно это актуально в период подготовки растений к цветению. Ночью оптимальной будет температура 15-18 °C, можно даже 12-15 °C, а днем столбики термометров должны показывать 4-5 градусов больше, чтобы сохранялся контраст.

Орхидея – растение светолюбивое. Лучше всего она чувствует себя при 10-15-часовом световом дне. Но стоит отметить, что прямой солнечный свет может быть опасным для растения, ведь часто приводит к ожогам листьев.

Относительно влажности воздуха у орхидеи нет особых потребностей. Растения будут комфортно чувствовать себя при 30-40% влажности, такой же уровень является нормой и для человека.

Где поставить горшок с орхидеей

Если вы решили поставить орхидею на подоконнике, следует выбирать для этого притененные стороны дома: западные, восточные или северо-восточные. Обязательно обратите внимание на то, чтобы подоконник был без сквозняков.

Как увлажнять орхидею

Орхидея – тропическое растение, однако орошение следует проводить осторожно. Флористы говорят, что производить полив цветка нужно 1 раз в неделю.

Есть два метода полива:

при погружении в воду следует поставить орхидею в емкость с таким образом, чтобы субстрат полностью пропитался, но нельзя оставлять растение в таком состоянии дольше 20-30 мин;

душевой метод состоит в том, чтобы подставить орхидею под кран или душ и хорошо промочить субстрат. При этом вода не должна быть холодной. Затем следует поставить растение на поддон, чтобы лишняя жидкость могла стечь.

Как подкормить орхидеи

Удобрения для орхидей бывают двух видов: те, которые вносят под корень и наносят на листья в виде спрея.

Подкормку следует производить именно в период активного цветения или развития нового побега, поскольку тогда растение тратит много сил. В период покоя удобрения вносить не обязательно.

Нельзя использовать для орхидей удобрения, предназначенных для других растений – они только навредят цветам.

На орхидеи могут поселиться такие вредители, как щитовка, тля, паутинный и плоский клещ, белокрылка. Если вы заметили подозрительные капли или пятна на орхидее, прежде всего, нужно изолировать ее от других комнатных растений.

Пораженные листья нужно удалить, а растение обработать растение специальными средствами. При корневом поражении орхидею нужно вытащить из горшка, почистить корни от субстрата, осторожно удалить гнилые корешки острым продезинфицированным ножом и тщательно обработать растение средством от вредителей.

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