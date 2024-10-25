Будет цвести всю зиму: чем подкормить цикламен

Цикламен – это волшебное многолетнее растение с цветами, напоминающими бабочек со сложенными крылышками. Его цветы словно "смотрят" вниз, а лепестки загнуты назад.

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Цветовая гамма цикламенов очень разнообразна: от белого и розового до фиолетового и бордового. Листья цикламена также имеют декоративную ценность – они обычно сердцевидные или округлые, с интересным рисунком на поверхности.

Самыми популярными видами для выращивания в домашних условиях являются цикламен персидский с большими цветами и длительным периодом цветения, цикламен европейский – морозостойкий вид и цикламен плющелистный. OBOZ.UA предлагает узнать, как ухаживать за цикламеном осенью, чтобы обеспечить растению стойкое цветение.

Как ухаживать за цикламеном осенью

Осень – лучшее время, чтобы подготовить цикламен к пышному цветению зимой. После летнего периода покоя, когда растение сбросило листья и отдыхало, наступает время для активных действий.

В частности, после того, как на клубне цикламена появятся новые почки, приходит время пересадить его. Для этого аккуратно извлеките растение из горшка и осмотрите корни. Если оно сбилось вместе, пора дать ему больше пространства. Новый горшок должен быть на 2 см больше предыдущего.

Пересадка растения

На дно горшка насыпьте дренажный слой и подготовьте свежий субстрат: смесь универсальной почвы, перлита, немного древесного угля и песка будет идеальной для цикламена. Пересадите растение так, чтобы верхняя часть клубня осталась над поверхностью почвы.

После пересадки разместите горшок с цикламеном на окне северного или восточного направления. Избегайте прямых солнечных лучей, так как они могут обжечь листву.

Поливают цикламен умеренно, по мере просыхания верхнего слоя почвы. Лучше поливать в поддон или по краю горшка, избегая попадания воды на листья.

Через месяц после пересадки начинайте подкармливать цикламен специальным удобрением для цветущих растений. Повторяйте подкормку каждые 2 недели.

Температура

Оптимальная температура для цветения цикламена – 20-22 градуса по Цельсию. Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры. Не ставьте горшок с цикламеном у отопительных приборов, так как сухой теплый воздух может повлиять на растение.

Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и болезней. При первых признаках заболевания обработайте цикламен подходящим препаратом.

Лайфхак с углем

Авторы хорватского YouTube-канала Plants поделились советом, как стимулировать активный рост цикламена в зимний период с помощью специальной подкормки из древесного угля. Они подчеркнули, что это органическое удобрение способствует обильному цветению растения и является настоящим суперпродуктом для комнатных цветов.

Древесный уголь содержит целый ряд важных питательных элементов, таких как азот, калий, фосфор и кальций, а также железо, медь, цинк и марганец. Эти компоненты не только поддерживают рост растений, но помогают им оставаться здоровыми. Для использования древесный уголь рекомендуют сначала растереть в порошок.

Эксперты отметили, что подкормка, приготовленная из древесного угля, подходит не только цикламену, но и другим комнатным растениям. Также продукт помогает регулировать кислотность почвы, что важно для правильного питания корней.

Чтобы приготовить раствор для подкормки, нужно растворить одну столовую ложку древесного угля в литре теплой, нехлорированной воды. После тщательного размешивания этим раствором следует поливать растение раз в месяц.

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