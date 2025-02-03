Будет вдвое больше ягод: чем подкормить малину весной

Правильная подкормка малины – это залог щедрого урожая и устойчивости к болезням и вредителям. Весной малина восстанавливается после зимнего периода и для этого ей необходимо получать питательные вещества, способствующие активному росту новых побегов и укреплению корневой системы.

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Эксперты Kobieta Interia рассказали, как подобрать оптимальный вариант подкормки для малины. Правильная весенняя подкормка даст растениям все необходимые микроэлементы и даже улучшит вкусовые качества плодов.

Чем подкормить малину весной

Азотные удобрения поддерживают развитие молодых побегов и листьев. Не менее важны фосфор и калий – первый улучшает формирование корней, а второй влияет на качество и количество плодов. Нельзя забывать и о микроэлементах, таких как магний, железо или бор, которые важны для общего состояния плодовых кустов.

Минеральные удобрения:

Весной отлично подойдут универсальные минеральные удобрения с высоким содержанием азота, например аммиачная селитра, мочевина или азофоска. Аммиачная селитра содержит азот в быстро усваиваемой форме.

Многокомпонентные удобрения – это готовые смеси, содержащие фосфор и калий, позволяющие полностью удовлетворить потребности растений.

Органические удобрения:

Хорошо закомпостированный навоз можно использовать в качестве источника природных питательных веществ. Следует помнить, что навоз должен быть тщательно перепрелым.

Компост – это природный источник минеральных веществ и гумуса, улучшающий структуру почвы.

Гноевка – раствор, обеспечивающий растения необходимыми микроэлементами.

Как вносить удобрения весной

Следует прежде всего помнить о дозировке – слишком большое количество удобрений может привести к негативным последствиям, в частности, пожелтению листьев и ослаблению растений.

Удобрения следует равномерно рассыпать вокруг растений, избегая прямого контакта с побегами, чтобы предотвратить ожоги. После разбрасывания удобрения следует аккуратно перемешать его с почвой и полить, что облегчит усвоение питательных веществ.

Полив после внесения удобрений

Вода способствует растворению удобрения и облегчает его усвоение корнями растений. Кроме того, следует включить в график садовых работ прополку. Сорняки могут конкурировать с малиной за воду и питательные вещества, поэтому их необходимо регулярно удалять.

Чем можно мульчировать малину

Мульчирование – простой, но очень эффективный способ улучшить условия выращивания малины. Оно предполагает покрытие почвы вокруг растений слоем органического или неорганического материала.

Лучше всего для мульчирования малины подходят:

Опилки и кора хвойных пород – помогают поддерживать надлежащий уровень влаги, одновременно ограничивая рост сорняков. Кора дополнительно подкисляет почву, что выгодно для малины, предпочитающей уровень pH 5,5-6,5.

Солома – прекрасно работает как натуральная мульча, улучшает структуру почвы и поддерживает уровень влаги.

Компост постепенно высвобождает питательные вещества, поддерживая развитие растений.

Древесная зола – источник калия, улучшающий вкус плодов и их размер. Лучше всего ограничить использование золы небольшими порциями, чтобы не нарушить рН-баланс почвы.

Базальтовая мука содержит микроэлементы, необходимые для правильного роста и плодоношения малины.

Яичная скорлупа – природный источник кальция, который укрепляет корни и улучшает структуру почвы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить малину в апреле, чтобы плоды были большими и сладкими.

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