Будет вдвое больше ягод: чем подкормить малину весной
Правильная подкормка малины – это залог щедрого урожая и устойчивости к болезням и вредителям. Весной малина восстанавливается после зимнего периода и для этого ей необходимо получать питательные вещества, способствующие активному росту новых побегов и укреплению корневой системы.
Эксперты Kobieta Interia рассказали, как подобрать оптимальный вариант подкормки для малины. Правильная весенняя подкормка даст растениям все необходимые микроэлементы и даже улучшит вкусовые качества плодов.
Чем подкормить малину весной
Азотные удобрения поддерживают развитие молодых побегов и листьев. Не менее важны фосфор и калий – первый улучшает формирование корней, а второй влияет на качество и количество плодов. Нельзя забывать и о микроэлементах, таких как магний, железо или бор, которые важны для общего состояния плодовых кустов.
Минеральные удобрения:
- Весной отлично подойдут универсальные минеральные удобрения с высоким содержанием азота, например аммиачная селитра, мочевина или азофоска. Аммиачная селитра содержит азот в быстро усваиваемой форме.
- Многокомпонентные удобрения – это готовые смеси, содержащие фосфор и калий, позволяющие полностью удовлетворить потребности растений.
Органические удобрения:
- Хорошо закомпостированный навоз можно использовать в качестве источника природных питательных веществ. Следует помнить, что навоз должен быть тщательно перепрелым.
- Компост – это природный источник минеральных веществ и гумуса, улучшающий структуру почвы.
- Гноевка – раствор, обеспечивающий растения необходимыми микроэлементами.
Как вносить удобрения весной
Следует прежде всего помнить о дозировке – слишком большое количество удобрений может привести к негативным последствиям, в частности, пожелтению листьев и ослаблению растений.
Удобрения следует равномерно рассыпать вокруг растений, избегая прямого контакта с побегами, чтобы предотвратить ожоги. После разбрасывания удобрения следует аккуратно перемешать его с почвой и полить, что облегчит усвоение питательных веществ.
Полив после внесения удобрений
Вода способствует растворению удобрения и облегчает его усвоение корнями растений. Кроме того, следует включить в график садовых работ прополку. Сорняки могут конкурировать с малиной за воду и питательные вещества, поэтому их необходимо регулярно удалять.
Чем можно мульчировать малину
Мульчирование – простой, но очень эффективный способ улучшить условия выращивания малины. Оно предполагает покрытие почвы вокруг растений слоем органического или неорганического материала.
Лучше всего для мульчирования малины подходят:
- Опилки и кора хвойных пород – помогают поддерживать надлежащий уровень влаги, одновременно ограничивая рост сорняков. Кора дополнительно подкисляет почву, что выгодно для малины, предпочитающей уровень pH 5,5-6,5.
- Солома – прекрасно работает как натуральная мульча, улучшает структуру почвы и поддерживает уровень влаги.
- Компост постепенно высвобождает питательные вещества, поддерживая развитие растений.
- Древесная зола – источник калия, улучшающий вкус плодов и их размер. Лучше всего ограничить использование золы небольшими порциями, чтобы не нарушить рН-баланс почвы.
- Базальтовая мука содержит микроэлементы, необходимые для правильного роста и плодоношения малины.
- Яичная скорлупа – природный источник кальция, который укрепляет корни и улучшает структуру почвы.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить малину в апреле, чтобы плоды были большими и сладкими.
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