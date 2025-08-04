Будьте открытыми к новым идеям: гороскоп для каждого знака зодиака на 4 августа

В понедельник, 4 августа, мы почувствуем прилив энергии. Это благоприятный день, чтобы что-то изменить к лучшему. Мы почувствуем себя открытыми к новым идеям, более оптимистичными и общительными. Это хорошее время для новых знакомств благодаря Луне в Стрельце. Вечер подойдет для развлечений, флирта и шуток.

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Рак получит шанс для личностного роста, а Льва ожидает неожиданная встреча, пишет NTO. Что приготовили звезды каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Водолей

Вас ждет динамичный день. Действуйте смело и прислушивайтесь к своей интуиции. Избегайте ненужных расходов.

Рыбы

Ваши близкие удивят вас своей честностью. Проявите к ним понимание и поддержите. День благоприятный для общения.

Овен

У вас есть шанс встретить человека, который изменит ваш взгляд на мир. Будьте открытыми к знакомствам и общению. Не стоит смотреть на других, начните действовать, и у вас все получится.

Телец

Вы будете сосредоточены на бытовых делах. Возможен конфликт, однако вы найдете способ объясниться. Сохраняйте баланс и не избегайте сложных вопросов.

Близнецы

Вас захватит новая страсть, и это придаст вам энергии и направление. Не бойтесь экспериментировать, ведь вы долгое время живете в рутине.

Рак

Ваше терпение принесет вознаграждение. На работе начальство заметит ваши усилия и предложит что-то новое. Это будет шанс для личностного роста.

Лев

Возможна неожиданная встреча, которая пробудит прошлые воспоминания. Не бойтесь действовать спонтанно. Также вам необходимо найти баланс между работой и личной жизнью.

Дева

Это хороший день, чтобы уделить внимание своему здоровью и обрести внутреннее спокойствие. Найдите время для небольшого отдыха и развлечений.

Весы

У вас возникнет желание новых приключений и вызовов. Поэтому не проводите свободное время дома или в помещении, выходите на прогулку или встречу с друзьями. Это пойдет вам на пользу.

Скорпион

Вы будете уверенными и будете отстаивать свое мнение в ближайшие дни. Вы будете в хорошем настроении и сможете достичь желаемого.

Стрелец

В эти дни вас ожидают положительные изменения, которые улучшат ваше самочувствие. Однако старайтесь не отставать на работе и выполняйте свои обязанности.

Козерог

Не воспринимайте каждое обещание серьезно. Некоторые люди склонны легко обещать все на свете, но потом сразу забывают об этом после разговора.