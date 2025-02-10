Будущая полная Луна кардинально изменит жизнь пяти знаков зодиака

Полная снежная Луна в феврале 2025 года несет мощную энергию творчества, озарений и противостояния правде. Некоторые знаки зодиака наконец-то почувствуют прорыв, которого они ждали, а другим придется столкнуться с неизбежными переменами.

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Астрологи прогнозируют, что сила полнолуния больше всего повлияет на Львов, Водолеев, Тельцов, Скорпионов и Рыб, пишет Citymagazine.

Лев

Это полная Луна в вашем знаке зодиака Лев. Настала пора вам сделать шаг вперед и показать вашу суть. Вы почувствуете себя более харизматичными и креативными. Однако астрологи предупреждают, если вы будете искать подтверждение тому от других, вы можете стать жертвой неприятных противостояний.

Водолей

Снежная Луна повлияет на ваши отношения. Вы сможете найти ответ, настоящая ли ваша дружба или любовь. Вы можете обнаружить, что пора что-то изменить или даже разорвать некоторые связи. Не бойтесь устанавливать границы!

Телец

Телец поставит свою семейную жизнь на первое место. Возможно, пришло время разговоров, которые вы долго откладывали. Или вы решите улучшить домашнюю атмосферу. Пора создать пространство, где вы действительно будете чувствовать себя в безопасности и принятыми.

Скорпион

Скорпиону следует ожидать перемен в карьере. Вы можете наконец получить признание за свои старания или отважитесь на смелые изменения. Вы больше не сможете оставаться в тени.

Рыбы

Рыбы уделят больше внимания своему здоровью и благополучию. Эта Луна побуждает вас заботиться о своем теле и разуме. Возможно, пора отказаться от старых привычек и начать жизнь с новыми силами.

Как лучше использовать влияние полной Луны?

1. Будьте честны с собой. Осознайте, чего вы действительно хотите.

2. Сделать выводы из прошлого и завершить то, что вы откладывали.

3. Выражайте себя в творчестве. Это даст вам оздоровительный эффект.

4. Луна во Льве может принести чрезмерный драматизм и желание признания. Не ищите подтверждения от других – доверяйте себе.

5. Простить и отпустить. Если что-то больше не служит вашему развитию, следует это оставить.