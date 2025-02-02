Будут модными весь год: какие кроссовки выбрать в 2025 году

Замшевые кроссовки – отличный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и качество. Сейчас этот тренд выбирают даже поклонники стиля old money, но модные эксперты говорят, что еще несколько лет назад кроссовки точно не ассоциировались с изысканностью. Ностальгический, утилитарный, минималистический стиль – именно так описывали замшевые кроссовки эксперты прошлого десятилетия.

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В 2025 году замшевые кроссовки – топовый тренд. Это не так уж удивительно, если взглянуть на огромный спрос на все вещи из замши в этот сезон. В сети опубликовали варианты, как можно стилизовать эту обувь.

Когда речь заходит о конкретных стилях, определяющих тенденцию, New Balance является одним из брендов, который сейчас пользуется наибольшим спросом на рынке, не в меньшей степени благодаря совместному дизайну Miu Miu, который распродается в рекордно короткие сроки. В топе также Puma и Dries Van Notes.

Для стильного уличного образа можно сочетать замшевые кроссовки с широкими брюками или джинсами и большими худи или толстовками. Такой комплект будет современным и удобным.

Замшевые кроссовки можно носить даже с элегантными костюмами. К примеру, стильная обувь с минималистичным дизайном прекрасно сочетается с однотонными костюмами или брюками с тонким силуэтом, создавая контраст между классикой и современным спортивным стилем.

Если хотите создать стильный зимний образ, добавьте замшевые кроссовки в многослойный лук с утепленными элементами, такими как парка или жилет. Это даст вам возможность выглядеть модно даже в холодное время года.

Замша – это мягкий и приятный на ощупь материал, обеспечивающий комфорт при ношении. Такие кроссовки обычно хорошо сидят на ноге и не натирают.

Однако следует помнить, что замша требует особого ухода. Ее нужно регулярно чистить и защищать от влаги и грязи.

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