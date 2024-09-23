Быстро ломаются: эксперты назвали авто, которых лучше избегать

Рост цен на автомобили заставляет потенциальных покупателей более тщательно подходить к их выбору. Это неудивительно, ведь иногда за ремонт и техническое обслуживание можно отдать невероятно большие средства.

Видео дня

Чтобы не попасть в ловушку, следует тщательно изучить рынок и избегать моделей, которые часто выходят из строя. Владелец блога Engine Rev Up, посвященного техническому обслуживанию авто, Джейкоб Картер поделился своим опытом относительно моделей, которые чаще всего ломаются.

1. Nissan Altima

Nissan Altima – седан среднего размера с комфортным салоном и надежными функциями безопасности. Однако у него серьезная проблема – бесступенчатая коробка передач (CVT), которая часто выходит из строя после достижения 257 000 км, и требует дорогостоящего ремонта.

2. BMW 3 серии

BMW 3 серии – роскошный компактный автомобиль, известный своим спортивным характером и стильным интерьером. Однако, по словам Картера, высокие расходы по техническому обслуживанию становятся проблемой после того, как автомобиль проедет 160 000 км. Особенно это касается ремонта двигателя и электрики.

3. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery удивляет своим дизайном и возможностями, однако его пневматическая подвеска и электрические системы часто требуют дорогостоящего ремонта после 100 000 км.

4. Fiat 500

Fiat 500 – стильный городской автомобиль, но проблемы с двигателем, в частности утечка масла, делают его ненадежным. Ограниченное пространство в моторном отсеке способствует также высокой стоимости ремонта, что может стать неожиданностью для владельцев.

5. Jeep Wrangler

Jeep Wrangler – легендарный внедорожник, созданный для экстремальных условий, но его чувствительность к ржавчине и проблемы с подвеской и рулевым управлением могут возникнуть уже после 160 000 км.

6. Ford Fiesta

Компактный Ford Fiesta имеет хорошие отзывы за свою эффективность и маневренность, однако Картер отмечает, что модель часто сталкивается с проблемами с трансмиссией и электричеством, особенно после 100 000 км.

7. Chrysler 200

Chrysler 200 сочетает стиль и комфорт, однако этот автомобиль имеет частые проблемы с двигателем и трансмиссией даже на относительно небольших пробегах – около 100 000 км. Это делает его невыгодным для тех, кто рассчитывает на долговечность и надежность.

8. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan привлекает стильным дизайном и комфортом, но модели после 160 000 км часто страдают дорогими проблемами с трансмиссией. Эти неисправности могут оказать серьезное влияние на бюджет собственника.

9. Mini Cooper

Этот компактный автомобиль имеет ряд проблем, среди которых утечка масла, неисправности турбонаддува, подвески и электрики, что делает его частым гостем на СТО.

10. Tesla Model S

Tesla Model S удивляет своими технологиями и скоростью, но владельцы должны быть готовы к дорогим заменам аккумуляторов по достижении 257 000 км.

Ранее OBOZ.UA публиковал элитный рейтинг из десяти лучших авто 2024 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.