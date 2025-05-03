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Быстро найдите 3 птичек: интересная головоломка

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
294
Быстро найдите 3 птичек: интересная головоломка

Обычно головоломки на поиск каких-либо деталей предлагают отыскать на картинке один элемент. Однако некоторые бросают настоящий вызов нашей внимательности и содержат сразу несколько ответов, которые нужно найти.

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И именно для ищущих задач посложнее венгерский художник Dudolf нарисовал головоломку действительно высокой сложности. Перед собой вы видите картинку с большим количеством фруктов и овощей, а среди них притаились три маленькие птички. Вам нужно найти их всех.

Быстро найдите 3 птичек: интересная головоломка

Поскольку задача действительно сложная, на поиск ответа отводится целых 30 секунд. Именно за такой отрезок времени с ней могут справиться люди с хорошо развитым вниманием, способные концентрироваться на задаче и не отвлекаться на посторонние детали, которых на этой картинке, как видим, предостаточно.

Поставьте таймер на 30 секунд и попытайтесь найти всех 3 птиц за этот короткий промежуток времени. Если не получится, это не означает, что вы провалили задачу. Но покажет, что вам есть куда развивать свои когнитивные навыки. И первым шагом на этом пути вполне может стать самостоятельное решение этой непростой головоломки.

Поэтому, если хотите сделать сегодня что-нибудь хорошее для своего мозга, доведите задачу до конца самостоятельно. Сколько бы вам времени на это не понадобилось.

Если все ответы вам никак не даются, в таком случае воспользуйтесь подсказкой. Ее мы публикуем немного ниже. Все три птички отмечены на ней особым образом.

Быстро найдите 3 птичек: интересная головоломка

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрую головоломку, на которой нужно было найти оленя.

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