Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: есть можно через 2 дня

Малосольные огурцы – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить всего за несколько минут. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень и обязательно специи. А если хотите, чтобы малосольные огурцы очень быстро приготовились, готовьте маринад из минеральной воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – быстрых маринованных огурцов на минеральной воде.

Ингредиенты:

Огурчики 1 кг

Пучок укропа

Чеснок 5 зуб.

Соль 2 ч.л.

Сахар 1 ч.л.

Уксус 1 ст.л.

Минеранка (нужно столько, чтобы покрыть все огурцы)

Способ приготовления:

1. Огурцы проткнуть шпажкой положить в глубокую емкость.

2. Сверху положите чесночок крупно нарезанный и укроп, снова огурцы и снова укроп с чесноком.

3. Маринад: смешайте соль, сахар уксус и минералку, заливаем огурцы этим маринадом, накрываем и оставляем на 2 дня в холодильнике.

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