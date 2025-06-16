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Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: есть можно через 2 дня

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,5 т.
Рецепт огурцов

Малосольные огурцы – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить всего за несколько минут. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень и обязательно специи. А если хотите, чтобы малосольные огурцы очень быстро приготовились, готовьте маринад из минеральной воды.

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Малосольные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – быстрых маринованных огурцов на минеральной воде.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Огурчики 1 кг
  • Пучок укропа
  • Чеснок 5 зуб.
  • Соль 2 ч.л.
  • Сахар 1 ч.л.
  • Уксус 1 ст.л.
  • Минеранка (нужно столько, чтобы покрыть все огурцы)

Способ приготовления:

1. Огурцы проткнуть шпажкой положить в глубокую емкость.

Свежие огурцы

2. Сверху положите чесночок крупно нарезанный и укроп, снова огурцы и снова укроп с чесноком.

Огурцы с чесноком

3. Маринад: смешайте соль, сахар уксус и минералку, заливаем огурцы этим маринадом, накрываем и оставляем на 2 дня в холодильнике.

Готовые огурцы

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