Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: есть можно через 2 дня
Малосольные огурцы – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить всего за несколько минут. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень и обязательно специи. А если хотите, чтобы малосольные огурцы очень быстро приготовились, готовьте маринад из минеральной воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – быстрых маринованных огурцов на минеральной воде.
Ингредиенты:
- Огурчики 1 кг
- Пучок укропа
- Чеснок 5 зуб.
- Соль 2 ч.л.
- Сахар 1 ч.л.
- Уксус 1 ст.л.
- Минеранка (нужно столько, чтобы покрыть все огурцы)
Способ приготовления:
1. Огурцы проткнуть шпажкой положить в глубокую емкость.
2. Сверху положите чесночок крупно нарезанный и укроп, снова огурцы и снова укроп с чесноком.
3. Маринад: смешайте соль, сахар уксус и минералку, заливаем огурцы этим маринадом, накрываем и оставляем на 2 дня в холодильнике.
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