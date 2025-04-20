Бывает до 15 см снега: какой африканский город самый холодный

При упоминании об Африке обычно представляются жаркие пустыни, саванны и палящее солнце. Но есть место, где ежегодно выпадает снег, а зимой температура может опускаться ниже -10°C. Город Ифран – настоящий климатический парадокс и, без преувеличения, самый холодный город на континенте.

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Расположенный между Фесом и Марракешом, Ифран станет открытием для тех, кто хочет увидеть необычную Африку. Детали рассказало издание Express.

Ифран – горный городок на высоте более 1725 метров над уровнем моря, где с октября по апрель регулярно выпадает снег. В январе средний уровень осадков составляет около 14 см, а температура нередко опускается до -10°C и ниже. В 1935 году здесь был зафиксирован абсолютный минимум температуры для всего африканского континента -23,9°C.

Такие климатические условия превратили Ифран в популярный горнолыжный курорт. Здесь работает центр отдыха Михлифен с несколькими лыжными трассами, расположенными посреди кедровых лесов.

Ифран не только самый холодный, но и один из самых чистых городов мира. В 2016 году его признали вторым в мире по уровню чистоты благодаря качественному воздуху, зеленым зонам, национальному парку и источникам природной воды.

В самые холодные месяцы замерзают местные озера, улицы засыпаны снегом, а город привлекает туристов, ищущих нетипичную для Африки зимнюю атмосферу. В то же время, всего в нескольких сотнях километров, в пустынном Марракеше температура в июле достигает +45°C, что создает поразительный климатический контраст.

Ифран также отличается среди марокканских городов своей европейской архитектурой. Здесь преобладают дома с высокими скатными крышами, деревянными фасадами и декорациями в стиле французских альпийских шале. Этот архитектурный стиль еще больше усиливает впечатление, что вы находитесь в горном городе Европы.

Рядом с городом расположен национальный парк, где можно увидеть диких берберских макаков, свободно передвигающихся по территории. Ифран также привлекает королевскими садами, прудами и дворцами, которые используют для летнего отдыха.

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